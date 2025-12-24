Макс Барських зізнався, чи був у нього роман з Лободою: "Розбила мені серце" (фото)

Український співак Макс Барських відповів на запитання шанувальниці про роман зі Світланою Лободою. У мережі поширили ролик, на якому охтирчанка прямо запитала артиста про це на концерті.

На відео, яке поширив телеграм-канал "Злива" чути, як жінка спочатку запитала в Барських, чи можна поставити йому особисте запитання.

Роман Барських та Лободи?

"Так був роман із Лободою чи ні?" — прямо спитала фанатка Макса.

Той прямо сказав, що його почуття до колеги по сцені залишилися в минулому: "Це вже минуле. Між нами більше нічого немає. Вона розбила мені серце".

Охтирчанка уточнила, чи справді це був роман, чи лише піар на публіку. На це Макс Барських згадав про шрам на руці, який з'явився після одного з виступів, коли він поранив себе на сцені. Ходили чутки, що це через його нерозділені почуття до Лободи.

"Шрам залишився в мене, якщо що. Можеш подивитися", — сказав музикант.

Макс Барських Фото: Пресс-служба Макса Барских

Що відомо про стосунки Макса Барських і Світлани Лободи

У 2008 році після участі Барських у проєкті "Фабрика зірок" під час одного з виступів співак публічно порізав собі руку прямо на сцені. Несподіваний та емоційний вчинок пов’язали з його нібито нерозділеними почуттями до Лободи.

Світлана тим часом не раз згадувала той період, зізнаючись, що й досі не впевнена, де була правда, а де — сценічний ефект.

А Макс у 2021 році називав інцидент "дурним і необдуманим вчинком", наголошуючи, що не хотів завдати собі серйозної шкоди. За словами музиканта, тоді на нього сильно вплинула ізоляція на проєкті.

Світлана Лобода Фото: LOBODA/Instagram

