Просвечивающееся платье: в сети обсуждают образ риелтора на корпоративе (фото)

В соцсети разгорелось активное обсуждение после публикаций о корпоративе риелторской компании из Днепра. Причиной дискуссии стала сотрудница компании, которая появилась на мероприятии в откровенном, полупрозрачном платье.

Пользователи обратили внимание на то, что на фото с официальной страницы компании платье женщины было отредактировано — степень прозрачности заметно уменьшили с помощью фотошопа. В то же время в видео с корпоратива, которые появились в соцсетях, видно, что в реальности образ был значительно более откровенным. Ситуация получила огласку в Threads.

В сети обсуждают платье риелтора Фото: Threads

В комментариях под сообщениями мнения разделились. Часть пользователей обвинила компанию в попытке "приукрасить реальность" и скрыть истинный вид платья. Другие же стали на защиту женщины, подчеркивая, что она имеет право выглядеть так, как считает нужным, а проблема — в чрезмерно консервативной реакции общества.

Женщина пришла на корпоратив в нестандартном платье Фото: Instagram

Некоторые из комментаторов также отметили, что фото на официальной странице отредактировали уже после того, как изображения начали активно распространяться в Threads и других соцсетях.

