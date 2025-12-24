Сукня, що просвічується: у мережі обговорюють образ рієлторки на корпоративі (фото)

У соцмережі розгорілося активне обговорення після публікацій про корпоратив рієлторської компанії з Дніпра. Причиною дискусії стала співробітниця компанії, яка з’явилася на заході у відвертій, напівпрозорій сукні.

Користувачі звернули увагу на те, що на фото з офіційної сторінки компанії сукню жінки було відредаговано — ступінь прозорості помітно зменшили за допомогою фотошопу. Водночас у відео з корпоративу, які з’явилися в соцмережах, видно, що в реальності образ був значно відвертішим. Ситуація набула розголосу в Threads.

У мережі обговорюють сукню ріелторки Фото: Threads

У коментарях під дописами думки розділилися. Частина користувачів звинуватила компанію в спробі "прикрасити реальність" та приховати справжній вигляд сукні. Інші ж стали на захист жінки, наголошуючи, що вона має право виглядати так, як вважає за потрібне, а проблема — у надмірно консервативній реакції суспільства.

Жінка прийшла на корпоратив у нестандартній сукні Фото: Instagram

Дехто з коментаторів також зазначив, що фото на офіційній сторінці відредагували вже після того, як зображення почали активно поширюватися в Threads та інших соцмережах.

