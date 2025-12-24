Поздравления с Рождеством 2025 — в стихах и прозе: картинки с праздником (фото)

Рождество остается для украинцев главным религиозным праздником в году — символом семейного уюта и надежды. Чтобы поздравить близких, любимых, родственников, друзей и коллег, Фокус подготовил для вас подборку красивых открыток, а также душевные тексты с пожеланиями.

Рождество — это не просто религиозный праздник, а символ несокрушимости и веры в лучшее будущее. Часть украинцев по привычке отмечает рождение Христа 7 января, однако по юлианскому календарю верующие празднуют в четверг, 25 декабря.

Сейчас как никогда важно чувствовать поддержку близких, делиться теплом и сохранять внутренний свет, несмотря на сложные обстоятельства. Если вам сложно самостоятельно написать поздравление с Рождеством 2025, Фокус рекомендую свои варианты.

Милое поздравление с Рождеством Фото: Instagram

* * *

У світлий день, у добрий час

Я з Різдвом вітаю вас,

Із вечерею святою,

Піснями й колядою!

Хай колядочка лунає

І зерном вас посіває!

Відео дня

Новий рік несе у хату

Щастя і добра багато!

Красивое поздравление с Рождеством Христовым Фото: Instagram

* * *

В святвечір засяють Різдвяні вогні!

Бажаю добробуту вашій сім’ї!

Бажаю натхнення, любові і миру,

Бажаю здоров'я і щастя без міри,

Щоб рік, що наступить, був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Красивое поздравление с Рождеством Фото: Instagram

***

Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає — Христос ся рождає!

***

Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає — Христос ся рождає!

Открытка с Рождеством 2025 Фото: Instagram

***

Желаю тебе в Рождество спокойствия в душе, стабильного достатка и взаимной любви. Пусть Рождественская звезда укажет верный путь к везению, добру и взаимопониманию!

***

С Рождеством Христовым! Пусть в Новом 2026 году каждого из вас окружают самые ценные сокровища: безграничное счастье, Божье благословение, семейное благополучие, взаимная любовь, феерические успехи в работе и главное — Победа и Мир в нашей стране!

Поздравления с Рождеством Христовым 2025 Фото: Instagram

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю искренних улыбок, большой радости, безграничного счастья, светлой надежды, крепкого здоровья, хорошего настроения и волшебных моментов. Пусть в доме будет благополучие, а в сердце царит любовь!

Напомним, ранее Фокус писал:

В эксклюзивном материале для Фокуса известный украинский путешественник и режиссер-постановщик Евгений Синельников поделился потрясающими местами, которые он рекомендует посетить зимой в Карпатах, чтобы хорошо провести время в семейном кругу.