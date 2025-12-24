Поздравления с Рождеством 2025 — в стихах и прозе: картинки с праздником (фото)
Рождество остается для украинцев главным религиозным праздником в году — символом семейного уюта и надежды. Чтобы поздравить близких, любимых, родственников, друзей и коллег, Фокус подготовил для вас подборку красивых открыток, а также душевные тексты с пожеланиями.
Рождество — это не просто религиозный праздник, а символ несокрушимости и веры в лучшее будущее. Часть украинцев по привычке отмечает рождение Христа 7 января, однако по юлианскому календарю верующие празднуют в четверг, 25 декабря.
Сейчас как никогда важно чувствовать поддержку близких, делиться теплом и сохранять внутренний свет, несмотря на сложные обстоятельства. Если вам сложно самостоятельно написать поздравление с Рождеством 2025, Фокус рекомендую свои варианты.
* * *
У світлий день, у добрий час
Я з Різдвом вітаю вас,
Із вечерею святою,
Піснями й колядою!
Хай колядочка лунає
І зерном вас посіває!
Новий рік несе у хату
Щастя і добра багато!
* * *
В святвечір засяють Різдвяні вогні!
Бажаю добробуту вашій сім’ї!
Бажаю натхнення, любові і миру,
Бажаю здоров'я і щастя без міри,
Щоб рік, що наступить, був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
Доброї долі, достатку доволі,
Смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з вами буде завжди і усюди,
Хай всім помагає — Христос ся рождає!
***
***
Желаю тебе в Рождество спокойствия в душе, стабильного достатка и взаимной любви. Пусть Рождественская звезда укажет верный путь к везению, добру и взаимопониманию!
***
С Рождеством Христовым! Пусть в Новом 2026 году каждого из вас окружают самые ценные сокровища: безграничное счастье, Божье благословение, семейное благополучие, взаимная любовь, феерические успехи в работе и главное — Победа и Мир в нашей стране!
***
Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю искренних улыбок, большой радости, безграничного счастья, светлой надежды, крепкого здоровья, хорошего настроения и волшебных моментов. Пусть в доме будет благополучие, а в сердце царит любовь!
