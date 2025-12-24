Привітання з Різдвом 2025 — у віршах і прозі: картинки зі святом (фото)
Різдво залишається для українців головним релігійним святом у році — символом родинного затишку та надії. Щоб привітати близьких, коханих, родичів, друзів та колег, Фокус підготував для вас добірку красивих листівок, а також душевні тексти з побажаннями.
Різдво — це не просто релігійне свято, а символом незламності та віри у краще майбутнє. Частина українців за звичкою відзначає народження Христа 7 січня, однак за юліанським календарем віряни святкують у четвер, 25 грудня.
Зараз як ніколи важливо відчувати підтримку близьких, ділитися теплом і зберігати внутрішнє світло, попри складні обставини. Якщо вам складно самостійно написати привітання з Різдвом 2025, Фокус рекомендую свої варіанти.
* * *
У світлий день, у добрий час
Я з Різдвом вітаю вас,
Із вечерею святою,
Піснями й колядою!
Хай колядочка лунає
І зерном вас посіває!
Новий рік несе у хату
Щастя і добра багато!
* * *
В святвечір засяють Різдвяні вогні!
Бажаю добробуту вашій сім’ї!
Бажаю натхнення, любові і миру,
Бажаю здоров'я і щастя без міри,
Щоб рік, що наступить, був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
Доброї долі, достатку доволі,
Смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з вами буде завжди і усюди,
Хай всім помагає — Христос ся рождає!
***
***
Бажаю тобі в Різдво спокою в душі, стабільного достатку і взаємної любові. Нехай Різдвяна зірка вкаже вірний шлях до везіння, добра і взаєморозуміння!
***
З Різдвом Христовим! Нехай у Новому 2026 році кожного з вас оточують найцінніші скарби: безмежне щастя, Боже благословення, сімейне благополуччя, взаємна любов, феєричні успіхи у роботі та головне — Перемога та Мир у нашій країні!
***
Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю щирих посмішок, великої радості, безмежного щастя, світлої надії, міцного здоров’я, гарного настрою та чарівних моментів. Нехай у домі буде добробут, а у серці панує любов!
