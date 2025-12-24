Привітання з Різдвом 2025 — у віршах і прозі: картинки зі святом (фото)

Різдво залишається для українців головним релігійним святом у році — символом родинного затишку та надії. Щоб привітати близьких, коханих, родичів, друзів та колег, Фокус підготував для вас добірку красивих листівок, а також душевні тексти з побажаннями.

Різдво — це не просто релігійне свято, а символом незламності та віри у краще майбутнє. Частина українців за звичкою відзначає народження Христа 7 січня, однак за юліанським календарем віряни святкують у четвер, 25 грудня.

Зараз як ніколи важливо відчувати підтримку близьких, ділитися теплом і зберігати внутрішнє світло, попри складні обставини. Якщо вам складно самостійно написати привітання з Різдвом 2025, Фокус рекомендую свої варіанти.

Миле привітання з Різдвом Фото: Instagram

* * *

У світлий день, у добрий час

Я з Різдвом вітаю вас,

Із вечерею святою,

Піснями й колядою!

Хай колядочка лунає

І зерном вас посіває!

Новий рік несе у хату

Щастя і добра багато!

Красиве привітання з Різдвом Христовим Фото: Instagram

* * *

В святвечір засяють Різдвяні вогні!

Бажаю добробуту вашій сім’ї!

Бажаю натхнення, любові і миру,

Бажаю здоров'я і щастя без міри,

Щоб рік, що наступить, був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Гарне привітання з Різдвом Фото: Instagram

***

Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає — Христос ся рождає!

***

Листівка з Різдвом 2025 Фото: Instagram

***

Бажаю тобі в Різдво спокою в душі, стабільного достатку і взаємної любові. Нехай Різдвяна зірка вкаже вірний шлях до везіння, добра і взаєморозуміння!

***

З Різдвом Христовим! Нехай у Новому 2026 році кожного з вас оточують найцінніші скарби: безмежне щастя, Боже благословення, сімейне благополуччя, взаємна любов, феєричні успіхи у роботі та головне — Перемога та Мир у нашій країні!

Привітання з Різдвом Христовим 2025 Фото: Instagram

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю щирих посмішок, великої радості, безмежного щастя, світлої надії, міцного здоров’я, гарного настрою та чарівних моментів. Нехай у домі буде добробут, а у серці панує любов!

