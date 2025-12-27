Вы надевали зимнюю куртку не правильно: блогерша удивила способом ношения верхней одежды (видео)
Иногда ощущение холода зимой имеет более простое объяснение, чем кажется. Неожиданный лайфхак с капюшоном вызвал бурное обсуждение в соцсетях и заставил многих задуматься, правильно ли они носят верхнюю одежду.
Даже в самой теплой зимней куртке можно мерзнуть, если не использовать ее возможности на полную. Именно на это обратила внимание блогер Джессика Альзамора, поделившись в Instagram простым, но неочевидным лайфхаком, который удивил тысячи людей.
В чем секрет
Обычно капюшон с мехом носят так, чтобы опушка была снаружи — это выглядит привычно и эффектно. Однако, по словам Джессики, для настоящего тепла мех стоит заворачивать внутрь капюшона.
"Это сделано не ради стиля, а ради функциональности. Когда мех внутри, он закрывает уши и блокирует потоки холодного воздуха", — объясняет блогерша.
Она советует полностью застегивать куртку и заправлять мех внутрь — так образуется плотный защитный барьер, который не дает морозному воздуху добраться до лица и шеи.
Реакция сети
Видео мгновенно стало вирусным и собрало тысячи комментариев. Многие пользователи признались, что были искренне удивлены.
"Мне столько лет, а я узнал об этом только сейчас! Где был этот совет в 2008 году?" — шутят в комментариях.
Но есть важный нюанс
Впрочем, в дискуссии присоединились и люди, которые хорошо разбираются в выживании в холодном климате. Они отметили, что мех снаружи — это не ошибка, а альтернативная функция.
По их словам, опушка помогает задерживать снег, не давая ему попадать в глаза и на лицо. Поэтому способ ношения следует выбирать в зависимости от погоды.
Простой вывод
- Во время сильного снегопада лучше оставить мех снаружи — он защитит лицо и глаза.
- В морозную и ветреную погоду без снега эффективнее заправить мех внутрь, чтобы сохранить тепло.
Сама Джессика добавляет, что этот совет ей в свое время дал педиатр ее ребенка — и с тех пор этот способ надежно работает для всей семьи.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Культовая "зеленая куртка" миллениалов возвращается в моду — теперь уже как один из ключевых трендов сезона осень-зима 2025.
- 50-летняя Анджелина Джоли показала стильное осеннее пальто.
Кроме того, Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном пальто от любимого дизайнера.