Вы надевали зимнюю куртку не правильно: блогерша удивила способом ношения верхней одежды (видео)

Иногда ощущение холода зимой имеет более простое объяснение, чем кажется. Неожиданный лайфхак с капюшоном вызвал бурное обсуждение в соцсетях и заставил многих задуматься, правильно ли они носят верхнюю одежду.

Даже в самой теплой зимней куртке можно мерзнуть, если не использовать ее возможности на полную. Именно на это обратила внимание блогер Джессика Альзамора, поделившись в Instagram простым, но неочевидным лайфхаком, который удивил тысячи людей.

В чем секрет

Обычно капюшон с мехом носят так, чтобы опушка была снаружи — это выглядит привычно и эффектно. Однако, по словам Джессики, для настоящего тепла мех стоит заворачивать внутрь капюшона.

"Это сделано не ради стиля, а ради функциональности. Когда мех внутри, он закрывает уши и блокирует потоки холодного воздуха", — объясняет блогерша.

Она советует полностью застегивать куртку и заправлять мех внутрь — так образуется плотный защитный барьер, который не дает морозному воздуху добраться до лица и шеи.

Реакция сети

Видео мгновенно стало вирусным и собрало тысячи комментариев. Многие пользователи признались, что были искренне удивлены.

"Мне столько лет, а я узнал об этом только сейчас! Где был этот совет в 2008 году?" — шутят в комментариях.

Но есть важный нюанс

Впрочем, в дискуссии присоединились и люди, которые хорошо разбираются в выживании в холодном климате. Они отметили, что мех снаружи — это не ошибка, а альтернативная функция.

По их словам, опушка помогает задерживать снег, не давая ему попадать в глаза и на лицо. Поэтому способ ношения следует выбирать в зависимости от погоды.

Простой вывод

Во время сильного снегопада лучше оставить мех снаружи — он защитит лицо и глаза.

В морозную и ветреную погоду без снега эффективнее заправить мех внутрь, чтобы сохранить тепло.

Сама Джессика добавляет, что этот совет ей в свое время дал педиатр ее ребенка — и с тех пор этот способ надежно работает для всей семьи.

