Ви одягали зимову куртку не правильно: блогерка здивувала способом носіння верхнього одягу (відео)

Іноді відчуття холоду взимку має простіше пояснення, ніж здається. Несподіваний лайфхак із капюшоном викликав бурхливе обговорення в соцмережах і змусив багатьох замислитися, чи правильно вони носять верхній одяг.

Навіть у найтеплішій зимовій куртці можна мерзнути, якщо не використовувати її можливості на повну. Саме на це звернула увагу блогерка Джессіка Альзамора, поділившись у Instagram простим, але неочевидним лайфхаком, який здивував тисячі людей.

У чому секрет

Зазвичай капюшон із хутром носять так, щоб опушка була ззовні — це виглядає звично й ефектно. Однак, за словами Джессіки, для справжнього тепла хутро варто загортати всередину капюшона.

"Це зроблено не заради стилю, а заради функціональності. Коли хутро всередині, воно закриває вуха та блокує потоки холодного повітря", — пояснює блогерка.

Вона радить повністю застібати куртку та заправляти хутро всередину — так утворюється щільний захисний бар’єр, який не дає морозному повітрю дістатися обличчя та шиї.

Реакція мережі

Відео миттєво стало вірусним і зібрало тисячі коментарів. Чимало користувачів зізналися, що були щиро здивовані.

"Мені стільки років, а я дізнався про це лише зараз! Де була ця порада у 2008 році?" — жартують у коментарях.

Але є важливий нюанс

Втім, у дискусії долучилися й люди, які добре знаються на виживанні в холодному кліматі. Вони зазначили, що хутро зовні — це не помилка, а альтернативна функція.

За їхніми словами, опушка допомагає затримувати сніг, не даючи йому потрапляти в очі та на обличчя. Тож спосіб носіння варто обирати залежно від погоди.

Простий висновок

Під час сильного снігопаду краще залишити хутро зовні — воно захистить обличчя й очі.

У морозну та вітряну погоду без снігу ефективніше заправити хутро всередину, щоб зберегти тепло.

Сама Джессіка додає, що цю пораду їй свого часу дав педіатр її дитини — і відтоді цей спосіб надійно працює для всієї родини.

