Ви одягали зимову куртку не правильно: блогерка здивувала способом носіння верхнього одягу (відео)
Іноді відчуття холоду взимку має простіше пояснення, ніж здається. Несподіваний лайфхак із капюшоном викликав бурхливе обговорення в соцмережах і змусив багатьох замислитися, чи правильно вони носять верхній одяг.
Навіть у найтеплішій зимовій куртці можна мерзнути, якщо не використовувати її можливості на повну. Саме на це звернула увагу блогерка Джессіка Альзамора, поділившись у Instagram простим, але неочевидним лайфхаком, який здивував тисячі людей.
У чому секрет
Зазвичай капюшон із хутром носять так, щоб опушка була ззовні — це виглядає звично й ефектно. Однак, за словами Джессіки, для справжнього тепла хутро варто загортати всередину капюшона.
"Це зроблено не заради стилю, а заради функціональності. Коли хутро всередині, воно закриває вуха та блокує потоки холодного повітря", — пояснює блогерка.
Вона радить повністю застібати куртку та заправляти хутро всередину — так утворюється щільний захисний бар’єр, який не дає морозному повітрю дістатися обличчя та шиї.
Реакція мережі
Відео миттєво стало вірусним і зібрало тисячі коментарів. Чимало користувачів зізналися, що були щиро здивовані.
"Мені стільки років, а я дізнався про це лише зараз! Де була ця порада у 2008 році?" — жартують у коментарях.
Але є важливий нюанс
Втім, у дискусії долучилися й люди, які добре знаються на виживанні в холодному кліматі. Вони зазначили, що хутро зовні — це не помилка, а альтернативна функція.
За їхніми словами, опушка допомагає затримувати сніг, не даючи йому потрапляти в очі та на обличчя. Тож спосіб носіння варто обирати залежно від погоди.
Простий висновок
- Під час сильного снігопаду краще залишити хутро зовні — воно захистить обличчя й очі.
- У морозну та вітряну погоду без снігу ефективніше заправити хутро всередину, щоб зберегти тепло.
Сама Джессіка додає, що цю пораду їй свого часу дав педіатр її дитини — і відтоді цей спосіб надійно працює для всієї родини.
