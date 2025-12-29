"Развод века": украинка рассказала о новой схеме обмана в магазинах

Украинка Лидия Зайцева, у которой есть магазин посуды, раскрыла новую схему обмана мелких предпринимателей. Собственным опытом она поделилась в социальных сетях.

Лидия согласилась на сотрудничество с "производителем", который предложил ей для продажи новогодний декор. Все начиналось как небольшой эксперимент, чтобы понять спрос на товар, а закончилось для женщины испорченным настроением и большими убытками. Эту мошенническую схему она называет "разводом века". Как это произошло, — читайте в материале Фокуса.

"В начале декабря приходит мужчина ко мне в магазин и предлагает вот такие изделия. Он сказал, что это ручная работа — вроде бы сам изготавливает. По 300 гривен. Предлагает, чтобы я поставила свою наценку и продавала. Отказалась, потому что считаю, что 300 грн немного дорого для такого. Он мне говорит: давайте вы оставите в магазине, если продадите, то отдадите мне деньги, если не продадите, то я приду в январе и заберу их", — рассказывает владелица магазина.

Лидия поставила "минимальную наценку" и начала продавать.

Подробности обмана

"Пришла одна женщина — купила. Потом долгое время никто не покупает. Потом приходит другая женщина — покупает сразу два. Говорит: "Мне нужно больше штук, можно ли будет заказать. Нужно для садика". Просит еще 15 штук. Я звоню к тому мужчине, он говорит: "Конечно, можно сделать". Привозит мне. Соответственно деньги уже нужно дать ему наперед. Я за те 15 штук по 300 грн даю ему вперед. Клиентка приходит где-то через 5 дней ориентировочно, забирает 15 штук и говорит, что нужно будет заказать еще — 96 штук", — добавляет Лидия.

Лидию обманули на 27 тысяч гривен Фото: TikTok

Она снова позвонила "производителю" и попросила подготовить заказ. Тот сделал скидку — 10 гривен на одно изделие, но попросил дать деньги вперед, то есть ориентировочно 27 тысяч гривен.

"Я была уверена, что человек придет, потому что он у меня уже постоянный покупатель. Соответственно заказываю, товар приезжает, деньги отдаю. Клиентка говорит, что придет во вторник, но не приходит, трубку также не берет", — рассказывает владелица магазина.

Клиентка и производитель исчезли

Впоследствии выяснилось, что клиентка вроде бы в то время рожала, поэтому не могла прийти. Но со временем она вообще перестала выходить на связь, как и "производитель" новогоднего декора. Теперь владелица магазина продает декор в своих социальных сетях, чтобы компенсировать убытки.

Пользователи сети после услышанного начали обмениваться мнениями. Некоторые заподозрили саму Лидию в обмане.

"Мне одному кажется, что именно сейчас происходит развод";

"Мне понадобилась минута, чтобы найти их на китайском сайте: 87 грн";

"Я думала, что 15 уже не заберут";

"Обратитесь с заявлением в полицию. Предоставьте всю известную Вам информацию, номера телефонов, записи с видеокамер и др. Если делом займется "нормальный" полицейский их найдут. Это 190 ч. 2 УКУ";

"А я думаю, что тот дядя и та женщина связаны между собой", — написала одна из участниц обсуждения. "Да неужели", — подшучивает над ней следующий юзер.

