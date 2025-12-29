"Розвод сторіччя": українка розказала про нову схему обману в магазинах
Українка Лідія Зайцева, яка має магазин посуду, розкрила нову схему обману дрібних підприємців. Власним досвідом вона поділилась у соціальних мережах.
Лідія погодилась на співпрацю з "виробником", який запропонував їй для продажу новорічний декор. Усе починалось як невеличкий експеримент, щоб зрозуміти попит на товар, а закінчилось для жінки зіпсованим настроєм та великими збитками. Цю шахрайську схему вона називає "розводом сторіччя". Як це сталося, — читайте у матеріалі Фокусу.
"На початку грудня приходить чоловік до мене в магазин і пропонує ось такі вироби. Він сказав, що це ручна робота – начебто сам виготовляє. По 300 гривень. Пропонує, щоб я поставила свою націнку і продавала. Відмовилась, бо рахую, що 300 грн трохи дорого для такого. Він мені каже: давайте ви лишите в магазині, якщо продасте, то віддасте мені гроші, якщо не продасте, то я прийду в січні та заберу їх", — розповідає власниця магазину.
Лідія поставила "мінімальну націнку" й почала продавати.
Подробиці обману
"Прийшла одна жінка — купила. Потім довгий час ніхто не купує. Потім приходить інша жінка – купує відразу два. Каже: "Мені потрібно більше штук, чи можна буде замовити. Потрібно для садочка". Просить ще 15 штук. Я дзвоню до того чоловіка, він каже: "Звичайно, можна зробити". Привозить мені. Відповідно гроші уже потрібно дати йому наперед. Я за ті 15 штук по 300 грн даю йому наперед. Клієнтка приходить десь через 5 днів орієнтовно, забирає 15 штук і каже, що потрібно буде замовити ще — 96 штук", — додає Лідія.
Вона знову зателефонувала "виробникові" й попросила підготувати замовлення. Той зробив знижку — 10 гривень на один виріб, але попросив дати гроші наперед, тобто орієнтовно 27 тисяч гривень.
"Я була впевнена, що людина прийде, бо вона у мене вже постійний покупець. Відповідно замовляю, товар приїжджає, гроші віддаю. Клієнтка говорить, що прийде у вівторок, але не приходить, слухавку також не бере", — розповідає власниця магазину.
Клієнтка і виробник зникли
Згодом з’ясувалося, що клієнтка начебто в той час народжувала, тому не могла прийти. Але з часом вона взагалі перестала виходити на зв'язок, як і "виробник" новорічного декору. Тепер власниця магазину продає декор у своїх соціальних мережах, щоб компенсувати збитки.
Користувачі мережі після почутого почали обмінюватися думками. Дехто запідозрив саму Лідію в обмані.
- "Мені одному здається, що саме зараз відбувається розвод";
- "Мені знадобилася хвилина, аби знайти їх на китайському сайті: 87 грн";
- ;Я думала, що 15 вже не заберуть";
- "Зверніться з заявою до поліції. Надайте всю відому Вам інформацію, номери телефонів, записи з відеокамер та ін. Якщо справою займеться "нормальний" поліцейський їх знайдуть. Це 190 ч. 2 ККУ";
"А я думаю, що той дядько і та жіночка зв'язані між собою", — написала одна з учасниць обговорення. "Та невже", — жартує з неї наступний юзер.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Модниця показала на камеру, що за короткий час сталось з її аксесуаром. Вона стверджує, що сумочка оригінальна й придбана в одному з надійних магазинів, тому питання насамперед до виробника.
- Віктор Рибачок розповів, що після початку повномасштабного вторгнення шахраї вигадали нову схему, аби обвести навколо пальця заможних людей.
Також ми розповідали про жінку, яка прийшла на закупи до одного з найдорожчих супермаркетів світу і виявила, що не може дозволити собі навіть коробку ягід.