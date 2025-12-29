Скандалы и замалчивание материнства: что известно о мужчинах и детях покойной Брижит Бардо (фото)

Смерть Брижит Бардо 28 декабря 2025 года стала не только завершением жизни одной из величайших икон ХХ века, но и поводом вновь переосмыслить ее противоречивое наследие. Для публики она навсегда останется символом женской свободы, сексуальной эмансипации и бунта против буржуазной морали. Однако за мифом Брижит Бардо скрывалась жизнь, полная драматических выборов, мучительных разрывов и сложных отношений с самыми близкими людьми — мужьями и единственным сыном.

Любовь в жизни Брижит Бардо никогда не была тихой гаванью. Она сама не раз признавалась, что искала не стабильности, а страсть — и уходила, как только та угасала. Ее личная жизнь состояла из четырех браков и многочисленных романов, многие из которых стали легендарными. Фокус рассказывает о любовных отношениях Брижит Бардо и ее единственного сына.

Мужчины как судьба и двигатель жизни

Первый муж, режиссер Роже Вадим, фактически создал из юной девушки мировую кинозвезду. Именно с ним Бардо сделала шаг во взрослую жизнь и мировой кинематограф. Но даже этот союз не выдержал испытания славой и новыми чувствами.

Второй брак с актером Жаком Шарье стал единственным, в котором появился ребенок. Именно он оказался для Бардо самым болезненным. Супруги не выдержали ни давления публичности, ни внутренних кризисов, а рождение сына лишь обострило конфликты.

Брижит Бардо с Жаком Шарье Фото: Bettmann Archive

Третий муж, миллиардер Гюнтер Сакс, олицетворял гламур и избыточность 1960-х. Их союз был ярким, но непродолжительным, а во время него Бардо пережила еще одну громкую любовь — с Сержем Генсбуром, которая оставила след уже не только в частной жизни, но и в культуре.

Последний брак с Бернаром д'Ормалем стал исключением. В зрелом возрасте Бардо обрела то, чего никогда не имела раньше, — длительную стабильность. Вместе они прожили более 30 лет, вдали от кино, но в постоянной борьбе за права животных.

Материнство, которое стало травмой

На фоне бурных романов тема материнства в жизни Брижит Бардо выглядит почти чужеродной. Она никогда не скрывала, что не хотела быть матерью и не чувствовала в себе для этого внутренней готовности.

Ее сын Николя-Жак Шарье родился в 1960 году во время домашних родов в Париже. В своих мемуарах Бардо откровенно и жестко писала о беременности как о принуждении и потере свободы. Эти слова шокировали французское общество, ведь шли вразрез с традиционным образом матери.

Брижит Бардо и сын Николя-Жак Шарье Фото: AP

После развода с Жаком Шарье Бардо фактически отошла от воспитания сына. Николя рос в семье отца и его родителей. Актриса позже признавалась, что была слишком "искорененной", чтобы дать ребенку ощущение стабильности и корней.

Скандалы, суды и молчание

Публикация мемуаров "Initiales B.B." в 1990-х годах вызвала новую волну скандалов. Сын и бывший муж подали в суд, обвинив Бардо в нарушении приватности. Суд обязал актрису выплатить значительный штраф. В ответ Жак Шарье опубликовал собственную книгу, где пытался смягчить образ матери в глазах общественности.

Несмотря на конфликты, с годами между Бардо и сыном возник ограниченный контакт. В зрелом возрасте актриса пообещала Николя больше никогда не говорить о нем публично. Именно поэтому в последние десятилетия она почти не упоминала о своей семье в интервью.

Из-за сына Бардо стала бабушкой и прабабушкой — роль, о которой она практически не говорила, оставляя ее за пределами публичного образа.

