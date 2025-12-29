Скандали і замовчування материнства: що відомо про чоловіків та дітей покійної Бріжит Бардо (фото)

Смерть Бріжит Бардо 28 грудня 2025 року стала не лише завершенням життя однієї з найбільших ікон ХХ століття, а й приводом знову переосмислити її суперечливу спадщину. Для публіки вона назавжди залишиться символом жіночої свободи, сексуальної емансипації та бунту проти буржуазної моралі. Однак за міфом Бріжит Бардо ховалося життя, сповнене драматичних виборів, болісних розривів і складних стосунків з найближчими людьми — чоловіками та єдиним сином.

Любов у житті Бріжит Бардо ніколи не була тихою гаванню. Вона сама не раз визнавала, що шукала не стабільності, а пристрасть — і йшла, щойно та згасала. Її особисте життя складалося з чотирьох шлюбів і численних романів, багато з яких стали легендарними. Фокус розповідає про любовні стосунки Бріжит Бардо та її єдиного сина.

Чоловіки як доля і рушій життя

Перший чоловік, режисер Роже Вадим, фактично створив з юної дівчини світову кінозірку. Саме з ним Бардо зробила крок у доросле життя і світовий кінематограф. Але навіть цей союз не витримав випробування славою і новими почуттями.

Другий шлюб із актором Жаком Шар’є став єдиним, у якому з’явилася дитина. Саме він виявився для Бардо найболючнішим. Подружжя не витримало ані тиску публічності, ані внутрішніх криз, а народження сина лише загострило конфлікти.

Бріжит Бардо з Жаком Шар'є Фото: Bettmann Archive

Третій чоловік, мільярдер Ґюнтер Сакс, уособлював гламур і надмірність 1960-х. Їхній союз був яскравим, але нетривалим, а під час нього Бардо пережила ще одну гучну любов — із Сержем Генсбуром, яка залишила слід уже не лише в приватному житті, а й у культурі.

Останній шлюб із Бернаром д’Ормалем став винятком. У зрілому віці Бардо знайшла те, чого ніколи не мала раніше, — тривалу стабільність. Разом вони прожили понад 30 років, далеко від кіно, але в постійній боротьбі за права тварин.

Материнство, яке стало травмою

На тлі бурхливих романів тема материнства в житті Бріжит Бардо виглядає майже чужорідною. Вона ніколи не приховувала, що не хотіла бути матір’ю і не відчувала в собі для цього внутрішньої готовності.

Її син Ніколя-Жак Шар’є народився у 1960 році під час домашніх пологів у Парижі. У своїх мемуарах Бардо відверто і жорстко писала про вагітність як про примус і втрату свободи. Ці слова шокували французьке суспільство, адже йшли врозріз із традиційним образом матері.

Бріжит Бардо і син Ніколя-Жак Шар'є Фото: AP

Після розлучення з Жаком Шар’є Бардо фактично відійшла від виховання сина. Ніколя зростав у родині батька та його батьків. Акторка пізніше зізнавалася, що була надто "викоріненою", щоб дати дитині відчуття стабільності й коріння.

Скандали, суди і мовчання

Публікація мемуарів "Initiales B.B." у 1990-х роках спричинила нову хвилю скандалів. Син і колишній чоловік подали до суду, звинувативши Бардо в порушенні приватності. Суд зобов’язав акторку виплатити значний штраф. У відповідь Жак Шар’є опублікував власну книгу, де намагався пом’якшити образ матері в очах громадськості.

Попри конфлікти, з роками між Бардо та сином виник обмежений контакт. У зрілому віці акторка пообіцяла Ніколя більше ніколи не говорити про нього публічно. Саме тому в останні десятиліття вона майже не згадувала про свою родину в інтерв’ю.

Через сина Бардо стала бабусею та прабабусею — роль, про яку вона практично не говорила, залишаючи її поза межами публічного образу.

