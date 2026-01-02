Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих призналась, куда тратит призовые (фото)

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, куда тратит заработанные призовые. Спортсменка активно поддерживает благотворительные проекты.

Магучих стала гостьей новогоднего выпуска подкаста Олимпийский Огонь на Champion Radio.

Куда Ярослава Магучих тратит призовые

Чемпионка говорит, что сейчас некоторые люди часто обманывают, поэтому все надо проверять. Ярослава является амбассадором национальной программы "Спаси конечность".

"Это проверенная организация, где помощь действительно достается военным. Это очень круто, что есть такая программа, которая помогает нашим военным спасти свои конечности, чтобы они ходили на своих ногах, чтобы они обнимали свои семьи своими руками. Я очень благодарна людям, которые нас защищают. Но когда они начинают благодарить меня за мои результаты, то мне становится неудобно. Да, я прыгаю, это спорт... Но есть гораздо более важные вещи — они защищают нас и только благодаря им мы несем знамя на мировых стадионах и кричим, что Украина была, есть и будет", — рассказала Ярослава.

У чемпионки в закрепленных сторис с хештегом #2100 есть информация, где можно задонатить средства, там есть все реквизиты.

Ярослава Магучих Фото: rosya_dp/Instagram

Как Магучих монетизирует свои достижения

У спортсменки есть люди, которые помогают с этой деятельностью.

"Это Айвар Каротамм из Эстонии, он отвечает за международные контракты. И Александр Крикун, который занимается моими украинскими контрактами. В легкой атлетике мне повезло, потому что каждый спортсмен — амбассадор спортивного бренда. Потому что где, как не на стадионе, показывать спортивную форму? Поэтому я начала свое сотрудничество с брендом Puma в далеком 2017 году. Это было для меня чем-то "Вау". Тогда как раз Усэйн Болт завершал свою карьеру и у компании не было ярких атлетов. Они подписали со мной соглашение, как с перспективной спортсменкой", — вспоминает украинка.

Позже у Ярославы появилась Omega — бренд часов.

"Как девушка, я очень обрадовалась, потому что это же классные аксессуары. И мой третий основной партнер — это ReO. Я пью эту водичку и в повседневной жизни. У меня даже родственники начали ее пить. То есть, это три бренда, с которыми я сотрудничаю", — рассказывает девушка.

К тому же, Ярослава всегда имеет право голоса в переговорах. Если ей не нравится предложение, она может сказать, что не хочет этого делать.

"Спорт — моя основная сфера деятельности, поэтому я не могу часто участвовать в рекламных съемках. Потому что это все время: неделя дорога, неделя восстановления, а две недели перерыва для спорта — это очень много. Это как отпуск. Поэтому мы так осторожно к этому отношусь", — рассказывает чемпионка.

Ярослава Магучих Фото: Х / World Athletics

Также Ярослава призналась, что в ее гардеробе больше брендовых женских сумок, чем спортивных: "Я это люблю".

А ценой успеха она называет "время жизни".

"Время, которое я не провожу с родными, с друзьями, а провожу на стадионе и на тренировках", — говорит Магучих.

