Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зізналася, куди витрачає призові (фото)

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла, куди витрачає зароблені призові. Спортсменка активно підтримує благодійні проєкти.

Магучіх стала гостею новорічного випуску подкасту Олімпійський Вогонь на Champion Radio.

Куди Ярослава Магучіх витрачає призові

Чемпіонка каже, що наразі деякі люди часто обманюють, тому все треба перевіряти. Ярослава є амбасадоркою національної програми "Врятуй кінцівку".

"Це перевірена організація, де допомога дійсно дістається військовим. Це дуже круто, що є така програма, яка допомагає нашим військовим врятувати свої кінцівки, щоб вони ходили на своїх ногах, щоб вони обіймали свої родини своїми руками. Я дуже вдячна людям, які нас боронять. Але коли вони починають дякувати мені за мої результати, то мені стає незручно. Так, я стрибаю, це спорт… Але є набагато важливіші речі — вони захищають нас і тільки завдяки ним ми несемо стяг на світових стадіонах і кричимо, що Україна була, є і буде", — розповіла Ярослава.

У чемпіонки в закріплених сторіс з хештегом #2100 є інформація, де можна задонатити кошти, там є всі реквізити.

Ярослава Магучіх Фото: rosya_dp/Instagram

Як Магучіх монетизує свої досягнення

У спортсменки є люди, які допомагають з цією діяльністю.

"Це Айвар Каротамм з Естонії, він відповідає за міжнародні контракти. І Олександр Крикун, який займається моїми українськими контрактами. В легкій атлетиці мені повезло, бо кожен спортсмен — амбасадор спортивного бренду. Бо де, як не на стадіоні, показувати спортивну форму? Тому я почала свою співпрацю із брендом Puma в далекому 2017 році. Це було для мене чимось "Вау". Тоді якраз Усейн Болт завершував свою кар’єру і у компанії не було яскравих атлетів. Вони підписали зі мною угоду, як з перспективною спортсменкою", — пригадує українка.

Пізніше у Ярослави з’явилася Omega — бренд годинників.

"Як дівчина, я дуже зраділа, бо це ж класні аксесуари. І мій третій основний партнер — це ReO. Я п’ю цю водичку і в повсякденному житті. У мене навіть родичі почали її пити. Тобто, це три бренди, з якими я співпрацюю", — розповідає дівчина.

До того ж, Ярослава завжди має право голосу у перемовинах. Якщо їй не подобається пропозиція, вона може сказати, що не хоче цього робити.

"Спорт — моя основна сфера діяльності, тому я не можу часто брати участь у рекламних зйомках. Бо це все час: тиждень дорога, тиждень відновлення, а два тижні перерви для спорту — це дуже багато. Це як відпустка. Тому ми так обережно до цього відношуся", — розповідає чемпіонка.

Ярослава Магучіх Фото: Х / World Athletics

Також Ярослава зізналася, що в її гардеробі більше брендових жіночих сумок, ніж спортивних: "Я це люблю".

А ціною успіху вона називає "час життя".

"Час, який я не проводжу із рідними, із друзями, а проводжу на стадіоні і на тренуваннях", — каже Магучіх.

