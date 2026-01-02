Более 100 тысяч грн: актер "Лиги смеха" раскрыл свои заработки и расходы

Украинский актер и юморист Тарас Стадницкий признался, сколько зарабатывает в месяц. Артист назвал точную сумму среднего заработка и раскрыл свои основные расходы.

Стадницкий пришел на интервью к Славе Демину.

Сколько зарабатывает Тарас Стадницкий

В "VIP Тернополь" актер получает зарплату, но не имеет процента от общей прибыли компании, хотя его часто ошибочно называют ее соучредителем.

"Я получаю только зарплату как гонорар, потому что сейчас все, что у нас идет условно как соучредителям, реинвестируется в компанию", — говорит актер.

Слава Демин прямо спросил, зарабатывает ли "Володька" 100 тысяч гривен в месяц.

"Да. Две тысячи шестьсот семьдесят четыре (тысячи долларов, — Ред.). Я уже больше десяти лет веду домашнюю бухгалтерию, свои личные финансы. Поэтому я тебе могу точно сказать", — признался Стадницкий.

Впрочем, он отметил, что это средний заработок в месяц, потому что, например, в мае актер заработал 12 тысяч гривен.

"Но это не значит, что я ничего не делал. То есть условно ты работаешь над какой-то или интеграцией, или какой-то работой, которая даст выхлоп через три месяца", — подчеркнул артист.

Тарас Стадницкий Фото: vipvolodka/Instagram

Основные расходы актера

Самые большие расходы в семье идут на обучение детей. Они получают образование в частной школе.

"Второй расход основной это донаты. Где-то со 100 тысяч гривен, там чуть больше получается, где-то от 20 до 40 тысяч. Я стараюсь каждый день донатить", — отметил Тарас.

По словам актера, обучение детей стоит около 40 тысяч в месяц. А на продукты примерно уходит 10-15 тысяч гривен.

"В зависимости от месяца. Есть месяц январь, где ты покупаешь что-то на новогодние праздники, рождественские. А есть месяц июнь или июль, где дети в селе, они едят там все, ты время от времени там тоже", — говорит артист.

В частности, коммунальные платежи забирают около 2300 гривен.

