Понад 100 тисяч грн: актор "Ліги сміху" розкрив свої заробітки та витрати

Український актор та гуморист Тарас Стадницький зізнався, скільки заробляє на місяць. Артист назвав точну суму середнього заробітку та розкрив свої основні витрати.

Стадницький прийшов на інтервʼю до Слави Дьоміна.

Скільки заробляє Тарас Стадницький

У "VIP Тернопіль" актор отримує зарплату, але не має відсотку від загального прибутку компанії, хоча його часто помилково називають її співзасновником.

"Я отримую тільки зарплату як гонорар, тому що наразі все, що в нас йде умовно як співзасновникам, реінвестується в компанію", — каже актор.

Слава Дьомін прямо запитав, чи заробляє "Володька" 100 тисяч гривень на місяць.

"Так. Дві тисячі шістсот сімдесят чотири (тисячі доларів, — Ред.). Я вже більше як десять років веду домашню бухгалтерію, свої особисті фінанси. Тому я тобі можу точно сказати", — зізнався Стадницький.

Втім, він наголосив, що це середній заробіток на місяць, бо, наприклад, у травні актор заробив 12 тисяч гривень.

"Але це не означає, що я нічого не робив. Тобто умовно ти працюєш над якоюсь або інтеграцією, або якоюсь роботою, яка дасть вихлоп через три місяці", — наголосив артист.

Тарас Стадницький Фото: vipvolodka/Instagram

Основні витрати актора

Найбільші витрати в родині йдуть на навчання дітей. Вони здобувають освіту в приватній школі.

"Друга витрата основна це донати. Десь зі 100 тисяч гривень, там трохи більше виходить, десь від 20 до 40 тисяч. Я стараюсь кожен день донатити", — наголосив Тарас.

За словами актора, навчання дітей коштує близько 40 тисяч на місяць. А на продукти приблизно йде 10-15 тисяч гривень.

"Залежно від місяця. Є місяць січень, де ти купляєш щось на новорічні свята, різдвяні. А є місяць червень або липень, де діти в селі, вони їдять там все, ти час від часу там теж", — каже артист.

Зокрема, комунальні платежі забирають близько 2300 гривень.

