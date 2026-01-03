Мужчина стал отцом 43 детей от 5 женщин — в селе с населением всего 80 человек

Уильям Ап Хауэл наслаждался рыбалкой и своим огородом. Его рацион пищи состоял в основном из молочных продуктов, а в свободное время мужчина наслаждался охотой на птиц.

Церковные записи свидетельствуют, что тот дожил до 105 лет, его ум и память оставались острыми на протяжении всей жизни. Он мог бы исчезнуть в истории, если бы не одно впечатляющее достижение: в течение 81 года он стал отцом 43 детей. Об этом пишет Mirror.

Мужчина стал отцом 43 детей

Этот факт принес значительную славу крошечному приходу Трегаян у побережья северо-западного Уэльса. Память о нем живет на кладбище местной церкви 14 века, которая чтит святого, о котором значительно меньше известно, чем о его самом известном прихожанине.

Когда исследователь Томас Пеннант путешествовал по острову Англси в конце 18 века, тщательно документируя медные рудники горы Парис, он почувствовал себя обязанным упомянуть самого плодовитого отца острова в своей публикации 1778 года "Путешествие по Уэльсу".

Мужчина был "небольшого роста, веселым, общительным характером; но скупым в питании, живя преимущественно молоком". Он проводил свое время в сельской работе, а в свободное время — в рыбалке и охоте на птиц.

С 21 года Уильям установил привычку "рожать" ребенка каждые два года. На момент его смерти в возрасте 105 лет его самым младшим ребенком был сын, Гриффит, которому было всего два с половиной года.

Матерями были пять женщин. Его первая жена, Эллен Уильямс, родила мужчине 22 детей; его вторая жена, Кэтрин Ричардс, добавила к этому числу еще 10. Его третья жена, Эллен Уильямс, которая, казалось бы, лучше знала о его привычках, родила четырех. Его три брака привели к рождению в общей сложности 36 детей.

Но Уильям на этом не закончил. У него также было две "наложницы": Джонет Ферч родила еще двоих, а Леки Ллойд добавила пятерых. Их совместные усилия привели к беспрецедентному демографическому буму в этой сельской части Великобритании. Интересно, что при жизни Уильяма население его деревни было около 80 человек.

Как его описывали

Содержание такой огромной семьи могло быть сложной задачей, хотя многие из его детей, вероятно, покинули бы дом до рождения следующего ребенка Ап Хоуэл. Тем не менее, местные слухи свидетельствовали о том, что он пополнял запасы пищи в домохозяйстве, используя свои охотничьи навыки.

Приходские документы свидетельствуют о том, что Уильям сохранял отличное здоровье на протяжении всех своих лет: "Старик был среднего телосложения, хорошего цвета лица, никогда не страдал от желчного пузыря, подагры или камней, редко болел. Умеренно питался, жил за счет пахоты, много занимался рыбалкой и охотой на птиц и до конца обладал совершенными чувствами".

А на его похоронах было около 300 человек.

