Чоловік став батьком 43 дітей від 5 жінок — у селі з населенням лише 80 осіб

Вільям Ап Хауел насолоджувався риболовлею та своїм городом. Його раціон їжі складався здебільшого з молочних продуктів, а у вільний час чоловік насолоджувався полюванням на птахів.

Церковні записи свідчать, що той дожив до 105 років, його розум і пам'ять залишалися гострими протягом усього життя. Він міг би зникнути в історії, якби не одне вражаюче досягнення: протягом 81 року він став батьком 43 дітей. Про це пише Mirror.

Цей факт приніс значну славу крихітній парафії Трегаян біля узбережжя північно-західного Уельсу. Пам'ять про нього живе на цвинтарі місцевої церкви 14 століття, яка вшановує святого, про якого значно менше відомо, ніж про його найвідомішого парафіянина.

Коли дослідник Томас Пеннант подорожував островом Англсі наприкінці 18 століття, ретельно документуючи мідні копальні гори Паріс, він відчув себе зобов'язаним згадати найпліднішого батька острова у своїй публікації 1778 року "Подорож Уельсом".

Чоловік був "невеликим на зріст, веселим, товариським характером; але скупим у харчуванні, живучи переважно молоком". Він проводив свій час у сільській роботі, а у вільний час — у риболовлі та полюванні на птахів.

З 21 року Вільям встановив звичку "народжувати" дитину кожні два роки. На момент його смерті у віці 105 років його наймолодшою ​​дитиною був син, Гріффіт, якому було лише два з половиною роки.

Матерями було п'ять жінок. Його перша дружина, Елен Вільямс, народила чоловіку 22 дітей; його друга дружина, Кетрін Річардс, додала до цього числа ще 10. Його третя дружина, Еллен Вільямс, яка, здавалося б, краще знала про його звички, народила чотирьох. Його три шлюби призвели до народження загалом 36 дітей.

Але Вільям на цьому не закінчив. У нього також було дві "наложниці": Джонет Ферч народила ще двох, а Лекі Ллойд додала п'ятьох. Їхні спільні зусилля призвели до безпрецедентного демографічного буму в цій сільській частині Великої Британії. Цікаво, що за життя Вільяма населення його села було близько 80 осіб.

Як його описували

Утримання такої величезної родини могло бути складним завданням, хоча багато його дітей, ймовірно, покинули б дім до народження наступної дитини Ап Хоуел. Тим не менш, місцеві чутки свідчили про те, що він поповнював запаси їжі в домогосподарстві, використовуючи свої мисливські навички.

Парафіяльні документи свідчать про те, що Вільям зберігав відмінне здоров'я протягом усіх своїх років: "Старий був середньої статури, гарного кольору обличчя, ніколи не страждав від жовчного міхура, подагри чи каменів, рідко хворів. Помірно харчувався, жив за рахунок оранки, багато займався риболовлею та полюванням на птахів і до кінця мав досконалі почуття".

А на його похороні було близько 300 осіб.

