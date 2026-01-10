Сбежали из города: хозяева нашли дом возле леса за $15 тысяч (фото)

Авторы TikTok-проекта "Дидух home" решились на трансформационные изменения в своей жизни. Они переехали из города в село Павловка, что в 10 км от Ивано-Франковска, где приобрели небольшой дом без ремонта возле леса.

Хозяева, которые называют себя парой поздних миллениалов, полгода назад купили старый дом, чтобы превратить его в дом своей мечты. Пока у энтузиастов нет много опыта, но они верят в свои силы. Что получилось за это время, — читайте в материале Фокуса.

Дом возле леса

"Всем привет! Мы пара поздних миллениалов, которым стало немного тесно в городе. Полгода назад мы сделали то, что большинство людей не делает спонтанно — купили старенький домик возле леса. Без плана, без строительного опыта, зато с мечтой и энтузиазмом. И тут началось: строение, переделки, реконструкции и ежедневные мысли. А это точно хорошая идея?" — рассказывает женщина.

В конце концов, они с мужем начали сомневаться, было ли это хорошей идеей.

"Работы и расходов очень много, но шаг за шагом мы делаем это вместе. Так пожалели ли мы? Абсолютно нет. Хотя объем работ и средств иногда очень нас пугает. Но мы уже стали на этот путь и давать заднюю точно не будем", — делится автор видео.

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.

"Нормальный дом, сколько стоил, если не секрет? Потому что у нас дорогие дома — минимальная сумма 15 тысяч долларов. Это без мебели и дом страшный с трещинами", — написал мужчина, подписанный как "Юрчик".

"Дом вместе с участком $15 тысяч", — признались авторы видео.

В доме нужно делать ремонт Фото: TikTok

"Боже, какое красивое видео, а ваш муж как пожилой мужчина в молодом возрасте. Не знаю, почему так показалось, ведь не знакома с вами. Буду следить, спасибо", — написала следующая зрительница.

