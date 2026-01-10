Втекли з міста: господарі знайшли будинок біля лісу за $15 тисяч (фото)

Автори TikTok-проєкту "Дідух home" наважились на трансформаційні зміни у своєму житті. Вони переїхали з міста в село Павлівка, що за 10 км від Івано-Франківська, де придбали невеличкий будинок без ремонту неподалік лісу.

Господарі, які називають себе парою пізніх міленіалів, пів року тому купили старий будинок, щоб перетворити його на помешкання своєї мрії. Поки що в ентузіастів немає багато досвіду, але вони вірять в свої сили. Що вийшло за цей час, — читайте у матеріалі Фокусу.

Будинок біля лісу

"Всім привіт! Ми пара пізніх міленіалів, яким стало трішки тісно в місті. Пів року тому ми зробили те, що більшість людей не робить спонтанно — купили старенький будиночок біля лісу. Без плану, буз будівельного досвіду, зате з мрією та ентузіазмом. І тут почалось: будова, переробки, реконструкції і щоденні думки. А це точно хороша ідея?" — розповідає жінка.

Зрештою, вони з чоловіком почали сумніватися, чи було це хорошою ідеєю.

"Роботи та витрат дуже багато, але крок за кроком ми робимо це разом. То чи пошкодували ми? Абсолютно ні. Хоча об’єм робіт і коштів інколи дуже нас лякає. Та ми вже стали на цей шлях і давати задню точно не будемо", — ділиться авторка відео.

Обговорення у коментарях

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

"Нормальна хата, скільки коштувало, якщо не секрет? Бо у нас дорогі хати -мінімальна сума 15 тисяч доларів. Це без меблів і хата страшна з тріщинами", — написав чоловік, підписаний як "Юрчик".

"Будинок разом з ділянкою $15 тисяч", — зізнались автори відео.

У будинку потрібно робити ремонт Фото: TikTok

"Боже, яке красиве відео, а ваш чоловік як літній мужчина у молодому віці. Не знаю, чому так здалось, адже не знайома з вами. Буду слідкувати, дякую", — написала наступна глядачка.

