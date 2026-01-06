История легендарной Жанны д'Арк. Что известно о личной жизни самой известной женщины Франции

6 января традиционно считают днем рождения самой известной женщины Франции всех времен Жанны д'Арк, которая стала символом веры, самопожертвования и национальной идентичности страны. Она появилась на свет, вероятно, в 1412 году.

Фокус по этому случаю вспоминает, чем запомнилась именинница и что известно о ее личной жизни.

Кто такая Жанна д'Арк

Девушка родилась в деревне Домреми на востоке Франции. Она происходила из крестьянской семьи: отец Жак д'Арк был зажиточным земледельцем, мать Изабель Роме — глубоко религиозной.

Именинница умела прясть, шить, работала по хозяйству. Однако читать и писать, вероятно, не могла.

17-летняя Жанна повела армию помощи, чтобы освободить Францию от английского господства и привести к трону короля Карла VII. В 1429 году армия д'Арк сняла осаду Орлеана за девять дней, а ряд ее последующих быстрых побед привел к коронации Карла VII в Реймсе. Это подняло французский моральный дух и открыло путь к окончательной победе французов при Кастийоне в 1453 году.

Впрочем, сначала советников короля смущало, что девушку могут обвинить в ереси или ведьмовстве, если не удастся подтвердить ее религиозность. Тогда враги Карла могли бы легко провозгласить, что его власть — дар дьявола. Чтобы предотвратить это, король велел провести богословский экзамен и подтвердить нравственность Жанны д'Арк (экзамен заключался в допросе и проверке физической целомудрия). В апреле 1429 года комиссия священников в Пуатье провозгласила 19-летнюю "девушкой безупречной жизни, доброй христианкой, наделенной добродетелями скромности, честности и простоты".

Жанна д'Арк родилась в 1412 году Фото: Википедия

Вера и любовь

С подросткового возраста Жанна говорила, что начала слышать голоса святых (Михаила, Екатерины, Маргариты), которые призывали ее спасти Францию. Девушка дала обет девства и настаивала, чтобы ее называли La Pucelle — "Дева". Во время допросов дʼАрк неоднократно подчеркивала свое целомудрие.

Никаких подтвержденных романтических отношений у нее не было. Впрочем, ходили слухи, что Жанна отказалась от навязанного брака еще до начала своей военной миссии.

А уже после плена стало известно, что в д'Арк влюбился бургундский рыцарь Эмон да Маси. Увидев девушку в замке Боревуар, он пытался прикоснуться к ней, в ответ на что получил сильный удар. Во время руанского процесса мужчина признал, что влюбился в Жанну и просил графа де Линьи Люксембургского просить за нее выкуп, будучи уверенным, что наследник престола отдаст ее ему для брака.

Портрет Жанны д'Арк при жизни Фото: Википедия

Суд и смерть

23 мая 1430 года Жанну д'Арк схватили в Компьене французские дворяне, союзники англичан. Ее передали англичанам и на сфабрикованном суде приговорили к смерти. Приговор вынес проанглийский епископ Пьер Кошон. Жанну сожгли заживо в Руане 30 мая 1431 года "за ересь, ведьмовство и хождение в мужской одежде" в возрасте 19 лет.

По свидетельствам очевидцев, на голову девушки надели бумажный убор с надписью "Еретичка, вероотступница, идолопоклонница" и повели на костер, где привязали к высокому столбу.

"Епископ, я умираю из-за вас. Я вызываю вас на Божий суд!" — с костра крикнула она и попросила дать ей крест. Один крестьянин сделал для девушки небольшой крест, который она надела поверх платья. Когда Жанну охватил огонь, она несколько раз крикнула: "Иисус!". Почти все на площади плакали от жалости в тот момент.

Момент казни Жанны д'Арк Фото: Википедия

После казни тело сожгли еще дважды, пока оно не превратилось в пепел, который, кстати, запретили собирать как реликвию. Останки Жанны д'Арк впоследствии выбросили в Сену.

Через 25 лет состоялся реабилитационный процесс, который признал суд несправедливым. А в 1920 году Жанну д'Арк канонизировали. 1803 году по решению Наполеона Бонапарта она была объявлена национальным символом Франции.

Жанна д'Арк Фото: Википедия

