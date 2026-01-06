Історія легендарної Жанни дʼАрк. Що відомо про особисте життя найвідомішої жінки Франції

6 січня традиційно вважають днем народження найвідомішої жінки Франції всіх часів Жанни д’Арк, яка стала символом віри, самопожертви та національної ідентичності країни. Вона зʼявилася на світ, ймовірно, 1412 року.

Фокус з цієї нагоди пригадує, чим запамʼяталася іменинниця та що відомо про її особисте життя.

Хто така Жанна дʼАрк

Дівчина народилася в селі Домремі на сході Франції. Вона походила із селянської родини: батько Жак д’Арк був заможним хліборобом, мати Ізабель Роме — глибоко релігійною.

Іменинниця вміла прясти, шити, працювала по господарству. Проте читати та писати, ймовірно, не могла.

17-річна Жанна повела армію допомоги, щоб звільнити Францію від англійського панування і привести до трону короля Карла VII. У 1429 році армія д'Арк зняла облогу Орлеана за дев'ять днів, а ряд її подальших швидких перемог призвів до коронації Карла VII в Реймсі. Це підняло французький моральний дух і відкрило шлях до остаточної перемоги французів під Кастійоном у 1453 році.

Втім, спершу радників короля бентежило, що дівчину можуть звинуватити в єресі чи відьомстві, якщо не вдасться підтвердити її релігійність. Тоді вороги Карла могли б легко проголосити, що його влада — дар диявола. Щоб запобігти цьому, король звелів провести богословський іспит і підтвердити моральність Жанни д'Арк (іспит полягав у допиті та перевірці фізичної цноти). У квітні 1429 року комісія священників у Пуатьє проголосила 19-літню "дівчиною бездоганного життя, доброю християнкою, наділеною чеснотами скромності, чесності та простоти".

Жанна дʼАрк народилася в 1412 році Фото: Вікіпедія

Віра та кохання

З підліткового віку Жанна казала, що почала чути голоси святих (Михаїла, Катерини, Маргарити), які закликали її врятувати Францію. Дівчина дала обітницю дівоцтва та наполягала, щоб її називали La Pucelle — "Діва". Під час допитів дʼАрк неодноразово підкреслювала свою цнотливість.

Жодних підтверджених романтичних стосунків у неї не було. Втім, ходили чутки, що Жанна відмовилася від нав’язаного шлюбу ще до початку своєї військової місії.

А вже після полону стало відомо, що в д'Арк закохався бургундський лицар Емон да Масі. Побачивши дівчину в замку Боревуар, він намагався торкнутися її, у відповідь на що отримав сильний удар. Під час руанського процесу чоловік визнав, що закохався в Жанну і просив графа де Ліньї Люксембурзького просити за неї викуп, будучи певним, що спадкоємець престолу віддасть її йому для шлюбу.

Портрет Жанни дʼАрк за життя Фото: Вікіпедія

Суд і смерть

23 травня 1430 року Жанну дʼАрк схопили в Комп'єні французькі дворяни, союзники англійців. Її передали англійцям і на сфабрикованому суді засудили до смерті. Вирок виніс проанглійський єпископ П'єр Кошон. Жанну спалили живцем у Руані 30 травня 1431 року "за єресь, відьомство і ходіння в чоловічому одязі" у віці 19 років.

За свідченнями очевидців, на голову дівчини наділи паперовий убір з написом "Єретичка, віровідступниця, ідолопоклонниця" і повели на вогнище, де прив'язали до високого стовпа.

"Єпископ, я помираю через вас. Я викликаю вас на Божий суд!" — з вогнища крикнула вона і попросила дати їй хрест. Один селянин зробив для дівчини невеликий хрест, який вона вдягла поверх сукні. Коли Жанну охопив вогонь, вона кілька разів крикнула: "Ісусе!". Майже всі на площі плакали з жалю в той момент.

Момент страти Жанни дʼАрк Фото: Вікіпедія

Після страти тіло спалили ще двічі, доки воно не перетворилося на попіл, який, до речі, заборонили збирати як реліквію. Рештки Жанни д'Арк згодом викинули в Сену.

Через 25 років відбувся реабілітаційний процес, який визнав суд несправедливим. А в 1920 році Жанну д’Арк канонізували. 1803 році за рішенням Наполеона Бонапарта вона була оголошена національним символом Франції.

Жанна дʼАрк Фото: Вікіпедія

