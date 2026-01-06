Поразила всех своим тортом: украинка ликует на британском кулинарном шоу (фото)

Наталья Ричардсон, родившаяся на Донбассе, стала первой украинкой на популярном шоу The Great British Bake Off. Она не только попала в шестерку лучших любителей страны, но и с первой недели получила симпатии жюри благодаря торту в форме карты Украины.

Наталья прошла сложный путь перед тем, как попасть на большие экраны. Она родилась и выросла на Донбассе, однако после начала оккупации вынужденно переехала в Киев. Что известно о ее судьбе, — читайте в материале Фокуса.

Свою любовь женщина встретила незадолго до полномасштабного вторжения: она вышла замуж за британца Гарри и переехала в Великобританию. Позже выяснилось, что именно мужчина стал инициатором ее участия в шоу, отправив заявку от имени жены.

Конкуренция была колоссальной — Наталью отобрали среди 10 тысяч претендентов.

Кулинарный манифест

Во время первого этапа соревнований украинка поразила судей особым десертом — тортом, который повторял контуры карты Украины. За эту работу она получила специальную награду.

Наталья рассказала, что участие в проекте для нее — это прежде всего шанс изменить восприятие Украины в мире. Таким образом она стремилась продемонстрировать британцам искренность украинской души и богатство нашей культуры.

В своих рецептах кондитерша искусно сочетает традиционные украинские вкусы с экзотическими ингредиентами, создавая уникальный гастрономический стиль.

Жизнь за кадром

Вне съемочной площадки Наталья и ее муж Гарри активно поддерживают Украину. Супруги занимаются беженцами и регулярно организовывают благотворительные ярмарки, где Наталья продает собственную выпечку, а собранные средства направляет на помощь Украине.

Наталья Ричардсон с мужем Фото: Instagram

Кроме этого, пара воспитывает дочь Франческу и заботится о собаке, которую спасли волонтеры. После окончания войны пара мечтает посетить Украину вместе со своей дочерью.

