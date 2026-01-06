Вразила усіх своїм тортом: українка тріумфує на британському кулінарному шоу (фото)

Наталія Річардсон, яка родом з Донбасу, стала першою українкою на популярному шоу The Great British Bake Off. Вона не лише потрапила до шістки найкращих аматорів країни, а й з першого тижня здобула симпатії журі завдяки торту у формі карти України.

Наталія пройшла складний шлях перед тим, як потрапити на великі екрани. Кулінарка народилася та виросла на Донбасі, проте після початку окупації вимушено переїхала до Києва. що відомо про її долю, — читайте у матеріалі Фокусу.

Своє кохання жінка зустріла незадовго до повномасштабного вторгнення: вона вийшла заміж за британця Гаррі та переїхала до Великої Британії. Пізніше з’ясувалось, що саме чоловік став ініціатором її участі у шоу, надіславши заявку від імені дружини.

Конкуренція була колосальною — Наталію відібрали серед 10 тисяч претендентів.

Кулінарний маніфест

Під час першого етапу змагань українка вразила суддів особливим десертом — тортом, що повторював контури карти України. За цю роботу вона отримала спеціальну відзнаку.

Наталія розповіла, що участь у проєкті для неї — це передусім шанс змінити сприйняття України у світі. У такий спосіб вона прагнула продемонструвати британцям щирість української душі та багатство нашої культури.

У своїх рецептах кондитерка майстерно поєднує традиційні українські смаки з екзотичними інгредієнтами, створюючи унікальний гастрономічний стиль.

Життя поза кадром

Поза знімальним майданчиком Наталія та її чоловік Гаррі активно підтримують Україну. Подружжя опікується біженцями та регулярно організовує благодійні ярмарки, де Наталія продає власну випічку, а зібрані кошти спрямовує на допомогу Україні.

Наталія Річардсон з чоловіком Фото: Instagram

Окрім цього, пара виховує доньку Франческу та піклується про собаку, яку врятували волонтери. Після закінчення війни пара мріє відвідати Україну разом зі своєю донькою.

