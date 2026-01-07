Женщина беременна уже 7 лет подряд: в сети мнения разделились (фото)

Лей Шанис, которая воспитывает пятерых детей от своего мужа Исайи, сейчас беременна своим шестым ребенком — еще одним сыном. Но из-за большого количества детей паре сказали "отдохнуть" и их критиковали как "эгоистичных".

Лей, которая является матерью семилетнего Зайлин, шестилетнего Зихейра, четырехлетнего Закари, двухлетнего Зиана и годовалого Замира, имея еще одного маленького мальчика на подходе, столкнулась с осуждением в интернете. Об этом пишет The Sun.

Женщина беременна седьмой год подряд

Женщина, которая носит титулы "домохозяйки" и "традиционной жены", сказала: "Я беременна шестью мальчиками уже семь лет. Люди осуждали нас за то, что мы так быстро родили так много детей".

Лей и Исайя не только критиковали и обвиняли в "скрещивании", но и раньше ненависть была настолько сильной, что мать решила держать последнюю беременность в тайне.

Она сказала: "С тех пор как я начала пользоваться социальными сетями, я получила немало негативных комментариев относительно моего решения иметь детей такого близкого возраста, а затем иметь их так много. Люди делают так, будто дети — это худшее. С моим последним сыном я скрывала его беременность до шести месяцев — мне было так стыдно из-за того, что люди говорят обо мне, и то, как люди смотрели на меня со всеми моими детьми".

Но хотя раньше Лей боролась с ненавистью, теперь она научилась воспринимать это спокойно.

Пара воспитывает шестерых сыновей и ждет рождения седьмого Фото: The Sun

"Это меня никак не касается", — считает теперь она.

На это вмешался Исаия: "Можно иметь 15 детей, если каждого ребенка любить и заботиться о нем, то цифры даже не должны иметь значения.

Реакция сети

Пользователи YouTube были потрясены историей Лей и Исайи, и многих разделило их решение иметь такую большую семью.

Один пользователь восхитился: "Они кажутся замечательными родителями и замечательной семьей".

Второй добавил: "Если они могут позволить себе больше детей, хорошо к ним относиться, любить их и воспитывать их счастливыми и здоровыми, пусть Бог благословит их!"

Лей и Исайя Фото: The Sun

Но в то же время хейтеры писали: "Беременность нелегка ни для тела, ни для матери".

Еще один добавил: "Вам, друзья, нужно новое хобби".

