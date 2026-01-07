Жінка вагітна вже 7 років поспіль: у мережі думки розділилися (фото)

Лей Шаніс, яка виховує п'ятеро дітей від свого чоловіка Ісаї, наразі вагітна своєю шостою дитиною — ще одним сином. Але через велику кількість дітей парі сказали "відпочити" і їх критикували як "егоїстичних".

Лей, яка є матір'ю семирічного Зайлін, шестирічного Зіхейра, чотирирічного Закарі, дворічного Зіана та однорічного Заміра, маючи ще одного маленького хлопчика на підході, зіткнулася з осудом в інтернеті. Про це пише The Sun.

Жінка вагітна сьомий рік підряд

Жінка, яка носить титули "домогосподарки" та "традиційної дружини", сказала: "Я вагітна шістьма хлопчиками вже сім років. Люди засуджували нас за те, що ми так швидко народили так багато дітей".

Лей та Ісая не лише критикували та звинувачували у "схрещуванні", але й раніше ненависть була настільки сильною, що мати вирішила тримати останню вагітність в таємниці.

Вона сказала: "Відколи я почала користуватися соціальними мережами, я отримала чимало негативних коментарів щодо мого рішення мати дітей такого близького віку, а потім мати їх так багато. Люди роблять так, ніби діти — це найгірше. З моїм останнім сином я приховувала його вагітність до шести місяців — мені було так соромно через те, що люди говорять про мене, і те, як люди дивилися на мене з усіма моїми дітьми".

Відео дня

Але хоча раніше Лей боролася з ненавистю, тепер вона навчилася сприймати це спокійно.

Пара виховує шістьох синів та чекає на народження сьомого Фото: The Sun

"Це мене ніяк не стосується", — вважає тепер вона.

На це втрутився Ісая: "Можна мати 15 дітей, якщо кожну дитину любити та піклуватися про неї, то цифри навіть не повинні мати значення.

Реакція мережі

Користувачі YouTube були приголомшені історією Лей та Ісаї, і багатьох розділило їхнє рішення мати таку велику сім'ю.

Один користувач захопився: "Вони здаються чудовими батьками та чудовою сім'єю".

Другий додав: "Якщо вони можуть дозволити собі більше дітей, добре до них ставитися, любити їх та виховувати їх щасливими та здоровими, нехай Бог благословить їх!"

Лей та Ісая Фото: The Sun

Але водночас хейтери писали: "Вагітність нелегка ні для тіла, ні для матері".

Ще один додав: "Вам, друзі, потрібне нове хобі".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Чоловік став батьком 43 дітей від 5 жінок — у селі з населенням лише 80 осіб.

Ешлі Конвелл у 2020 році дізналася, що вагітна не однією, не двома, а трьома дітьми. Втім, під час вагітності її спіткало горе.

Крім того, у жінки народилися близнюки від стосунків на одну ніч.