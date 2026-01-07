Жінка вагітна вже 7 років поспіль: у мережі думки розділилися (фото)
Лей Шаніс, яка виховує п'ятеро дітей від свого чоловіка Ісаї, наразі вагітна своєю шостою дитиною — ще одним сином. Але через велику кількість дітей парі сказали "відпочити" і їх критикували як "егоїстичних".
Лей, яка є матір'ю семирічного Зайлін, шестирічного Зіхейра, чотирирічного Закарі, дворічного Зіана та однорічного Заміра, маючи ще одного маленького хлопчика на підході, зіткнулася з осудом в інтернеті. Про це пише The Sun.
Жінка вагітна сьомий рік підряд
Жінка, яка носить титули "домогосподарки" та "традиційної дружини", сказала: "Я вагітна шістьма хлопчиками вже сім років. Люди засуджували нас за те, що ми так швидко народили так багато дітей".
Лей та Ісая не лише критикували та звинувачували у "схрещуванні", але й раніше ненависть була настільки сильною, що мати вирішила тримати останню вагітність в таємниці.
Вона сказала: "Відколи я почала користуватися соціальними мережами, я отримала чимало негативних коментарів щодо мого рішення мати дітей такого близького віку, а потім мати їх так багато. Люди роблять так, ніби діти — це найгірше. З моїм останнім сином я приховувала його вагітність до шести місяців — мені було так соромно через те, що люди говорять про мене, і те, як люди дивилися на мене з усіма моїми дітьми".
Але хоча раніше Лей боролася з ненавистю, тепер вона навчилася сприймати це спокійно.
"Це мене ніяк не стосується", — вважає тепер вона.
На це втрутився Ісая: "Можна мати 15 дітей, якщо кожну дитину любити та піклуватися про неї, то цифри навіть не повинні мати значення.
Реакція мережі
Користувачі YouTube були приголомшені історією Лей та Ісаї, і багатьох розділило їхнє рішення мати таку велику сім'ю.
Один користувач захопився: "Вони здаються чудовими батьками та чудовою сім'єю".
Другий додав: "Якщо вони можуть дозволити собі більше дітей, добре до них ставитися, любити їх та виховувати їх щасливими та здоровими, нехай Бог благословить їх!"
Але водночас хейтери писали: "Вагітність нелегка ні для тіла, ні для матері".
Ще один додав: "Вам, друзі, потрібне нове хобі".
