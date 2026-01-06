Звезду "Великолепного века" задержала полиция: в чем ее обвиняют (фото)

Полиция Стамбула в конце 2025-го года задержала турецкую актрису Эзги Эйюбоглу, которая сыграла Айбиге Хатун в известном сериале "Великолепный век. Роксолана". Имя модели фигурирует в масштабном уголовном производстве по незаконному обороту наркотиков, проституции и хранению оружия.

Как сообщили в T24, актрису задержали 18 декабря 2025 года во время масштабной операции Управления по борьбе с организованной преступностью. Во время первой волны были задержаны восемь человек, которых подозревают в торговле наркотиками, содействии проституции и незаконном обороте оружия.

Звезду "Великолепного века" задержали

Согласно материалам следствия, Эйюбоглу проходит по делу как подозреваемая по статье 191 Уголовного кодекса Турции — "приобретение, принятие или хранение наркотических или стимулирующих веществ для личного употребления".

При этом менеджера актрисы Эсера Кючюкерола и Исмаила Ахмета Акчая подозревают в изготовлении и торговле наркотическими или стимулирующими веществами в соответствии со статьей 188 УК Турции.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители нашли запрещенные предметы (нелицензированные и лицензированные пистолеты, пистолет для стрельбы холостыми патронами, боеприпасы, 111 таблеток наркотического характера, кристаллические наркотические вещества, жидкости с содержанием наркотиков, многочисленные принадлежности для употребления, а также, вероятно, поддельные купюры долларов США).

Адвокат звезды "Великолепного века" Джемиль Джем Эрибол отрицает обвинения в адрес своей клиентки. По его словам, Эйюбоглу вернулась с новогодней вечеринки и зашла к Кючюкеролу, а около 03:00 ночи в дом прибыли правоохранители.

Обвинения Эзги Эйюбоглу: реакция стороны актрисы

По данным защиты, Эзги Эйюбоглу не имеет никакого отношения ни к наркотикам, ни к другим преступлениям, о которых идет речь в деле.

После допроса и проведенных экспертиз актриса была освобождена. Впрочем, ее процессуальный статус по делу остается в силе. Следственные действия продолжаются.

Широкую известность Эзги Эйюбоглу принесла роль Айбиге Хатун в сериале "Великолепный век. Роксолана" и участие в конкурсе красоты "Мисс Турция".

