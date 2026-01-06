Зірку "Величного століття" затримала поліція: у чому її звинувачують (фото)

Поліція Стамбула наприкінці 2025-го року затримала турецьку акторку Езгі Ейюбоглу, яка зіграла Айбіге Хатун у відомому серіалі "Величне століття. Роксолана". Ім’я моделі фігурує у масштабному кримінальному провадженні щодо незаконного обігу наркотиків, проституції та зберігання зброї.

Як повідомили у T24, акторку затримали 18 грудня 2025 року під час масштабної операції Управління з боротьби з організованою злочинністю. Під час першої хвилі було затримано вісім осіб, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, сприянні проституції та незаконному обігу зброї.

Зірку "Величного століття" затримали

Згідно з матеріалами слідства, Ейюбоглу проходить у справі як підозрювана за статтею 191 Кримінального кодексу Туреччини — "придбання, прийняття або зберігання наркотичних чи стимулюючих речовин для особистого вживання".

При цьому менеджера акторки Есера Кючюкерола та Ісмаїла Ахмета Акчая підозрюють у виготовленні та торгівлі наркотичними або стимулюючими речовинами відповідно до статті 188 КК Туреччини.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці знайшли заборонені предмети (неліцензовані та ліцензовані пістолети, пістолет для стрільби холостими набоями, боєприпаси, 111 таблеток наркотичного характеру, кристалічні наркотичні речовини, рідини з вмістом наркотиків, численні приладдя для вживання, а також, ймовірно, підроблені купюри доларів США).

Адвокат зірки "Величного століття" Джеміль Джем Ерібoл заперечив звинувачення на адресу своєї клієнтки. За його словами, Ейюбоглу повернулася з новорічної вечірки та зайшла до Кючюкерола, а близько 03:00 ночі до помешкання прибули правоохоронці.

Езгі Ейюбоглу Фото: Instagram

Звинувачення Езгі Ейюбоглу: реакція боку акторки

За даними захисту, Езгі Ейюбоглу не має жодного стосунку ні до наркотиків, ні до інших злочинів, про які йдеться у справі.

Після допиту та проведених експертиз акторка була звільнена. Втім, її процесуальний статус у справі залишається чинним. Слідчі дії продовжуються.

Езгі Ейюбоглу поки звільнили Фото: Instagram

Широку популярність Езгі Ейюбоглу принесла роль Айбіге Хатун у серіалі "Величне століття. Роксолана" та участь у конкурсі краси "Міс Туреччина".

