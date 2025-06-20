Другий пішов: ще одна зірка "Величного століття" отримала тюремний термін

50-річного турецького актора Озана Гювена, відомого глядачам роллю Рустема Паші в серіалі "Величне століття", засуджено до 2 років і 3 місяців тюремного ув'язнення за звинуваченням в умисному нанесенні тілесних ушкоджень своїй колишній дівчині Деніз Булутсуз.

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Судовий процес за позовом Булустуз тривав п'ять років, і вирок пролунав у 58-му кримінальному суді першої інстанції Стамбула. Ні Озан Гювен, ні Деніз Булутсуз не були присутніми на засіданні з ухвалення вироку у справі, відправивши туди своїх адвокатів, повідомляє Karar.

Інцидент між парою стався 13 червня 2020 року. Того дня, за словами позивачки, Озан напав на неї з кулаками в ресторані та близько години знущався з неї, доки їй не вдалося вирватися і втекти. Вона негайно звернулася в поліцію, а потім і подала позов до суду.

Деніз Булутсуз показала травми після сварки з Озаном Гювеном Фото: Скриншот

Зі свого боку актор подав зустрічний позов, звинувативши Деніз у заподіянні йому легких тілесних ушкоджень.

Оскільки за ці п'ять років конфліктуючі сторони так і не досягли примирення, обвинувачення підготувало два окремі вердикти.

Обвинувачений у побоях, Гювен був все ж таки виправданий за іншими звинуваченнями в "позбавленні волі із застосуванням сили, погроз або обману" і "наклепі". Деніз Булутсуз повністю виправдали.

Після винесення вироку Озан Гювен, який зберігав мовчання впродовж усього процесу, вперше з'явився на заході, який він відвідав днями. Відповідаючи на запитання преси щодо вироку, актор уникав коментарів і заявив:

"Я не хочу говорити про справу, судовий процес триває. Якщо буде важливий розвиток подій, ми зробимо заяву".

Озан Гювен своєї провини не визнає Фото: ozan.guven/instagram

Коли йому нагадали слова його ексдівчини Деніз Булутсуз: "Я чекаю дня, коли він сяде до в'язниці", він дав чітку відповідь, сказавши: "Мене це взагалі не хвилює. Мене хвилює тільки суд".

Якщо вердикт суду першої інстанції схвалить вищий суд, Гювен вирушить відбувати покарання у виправній установі.

В Instagram Деніз висловила задоволення рішенням судді.

"Я домоглася своїх прав і перемогла. Це не тільки особиста перемога, а й проблиск надії для інших жінок", — написала потерпіла, наголосивши, що жінки, які зазнали фізичного або психологічного насильства, не повинні боятися висловлюватися.

Це рішення суду є показником того, що насильство щодо жінок не залишиться безкарним. Сьогодні я все ще чекаю того дня, коли він вирушить до в'язниці, але тепер я почуваюся спокійніше", — додала вона.

Деніз Булутсуз рада вердикту суду Фото: Deniz Bulutsuz/instagram

Гювен — не єдина зірка "Величного століття", яка отримала тюремний термін. Раніше до умовного терміну був засуджений Халіт Ергенч, який зіграв султана Сулеймана. Його визнали винним у дачі неправдивих свідчень про протести, які відбулися в парку Гезі в центрі Стамбула 2013 року. Він давав суперечливі відповіді на запитання про контакти з активістами.

Спочатку Ергенча засудили до терміну в 27 місяців, але потім скоротили його за зразкову поведінку під час судового процесу до 22,5 місяця.

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Зірка "Величного" Мер'єм Узерлі вперше за кілька місяців з'явилася на публіці.

вперше за кілька місяців з'явилася на публіці. На прилавках українських магазинів з'явилася нова книга Олександри Шутко "Гарем османських султанів. Епоха жіночого султанату". У ній розповідається, як Роксолана та інші українські дружини султанів керували Османською імперією.

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