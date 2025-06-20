Второй пошел: еще одна звезда "Великолепного века" получила тюремный срок

50-летний турецкий актер Озан Гювен, известный зрителям ролью Рустема Паши в сериале "Великолепный век", приговорен к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения по обвинению в умышленном нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Дениз Булутсуз.

Related video

Судебный процесс по иску Булустуз длился пять лет, и приговор прозвучал в 58-м уголовном суде первой инстанции Стамбула. Ни Озан Гювен, ни Дениз Булутсуз не присутствовали на заседании по вынесению приговора по делу, отправив туда своих адвокатов, сообщает Karar.

Инцидент между парой произошел 13 июня 2020 года. В тот день, по словам истицы, Озан напал на нее с кулаками в ресторане и около часа издевался над ней, пока ей не удалось вырваться и убежать. Она немедленно обратилась в полицию, а затем и подала иск в суд.

Дениз Булутсуз показала травмы после ссоры с Озаном Гювеном Фото: Скриншот

В свою очередь актер подал встречный иск, обвинив Дениз в причинении ему легких телесных повреждений.

Поскольку за эти пять лет конфликтующие стороны так и не достигли примирения, обвинение подготовило два отдельных вердикта.

Обвиненный в побоях, Гювен был все же оправдан по другим обвинениям в "лишении свободы с применением силы, угроз или обмана" и "клевете". Дениз Булутсуз полностью оправдали.

После вынесения приговора Озан Гювен, хранивший молчание на протяжении всего процесса, впервые появился на мероприятии, которое он посетил на днях. Отвечая на вопросы прессы относительно приговора, актер избегал комментариев и заявил:

"Я не хочу говорить о деле, судебный процесс продолжается. Если будет важное развитие событий, мы сделаем заявление".

Озан Гювен свою вину не признает Фото: ozan.guven/instagram

Когда ему напомнили слова его бывшей девушки Дениз Булутсуз: "Я жду дня, когда он сядет в тюрьму", он дал четкий ответ, сказав: "Меня это вообще не волнует. Меня волнует только суд".

Если вердикт суда первой инстанции одобрит вышестоящий суд, Гювен отправится отбывать наказание в исправительном учреждении.

В Instagram Дениз выразила удовлетворение решением судьи.

"Я добилась своих прав и победила. Это не только личная победа, но и проблеск надежды для других женщин", — написала потерпевшая, подчеркнув, что женщины, подвергшиеся физическому или психологическому насилию, не должны бояться высказываться.

Это решение суда является показателем того, что насилие в отношении женщин не останется безнаказанным. Сегодня я все еще жду того дня, когда он отправится в тюрьму, но теперь я чувствую себя более спокойно", — добавила она.

Дениз Булутсуз рада вердикту суда Фото: Deniz Bulutsuz/instagram

Гювен – не единственная звезда "Великолепного века", получившая тюремный срок. Ранее к условному сроку был приговорен Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана. Его признали виновным в даче ложных показаний о протестах, которые прошли в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году. Он давал противоречивые ответы на вопросы о контактах с активистами.

Изначально Эргенча приговорили к сроку в 27 месяцев, но затем сократили его за примерное поведение во время судебного процесса до 22,5 месяца.

Ранее Фокус писал, что:

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли впервые за несколько месяцев появилась на публике.

впервые за несколько месяцев появилась на публике. На прилавках украинских магазинов появилась новая книга Александры Шутко "Гарем османских султанов. Эпоха женского султаната". В ней рассказывается, как Роксолана и другие украинские жены султанов управляли Османской империей.

Мы также рассказывали, почему "Роксолана" с Ольгой Сумской до сих пор популярна.