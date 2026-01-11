Украинка раскритиковала европейскую страну, где не может выйти замуж (фото)

Переезд в Бельгию для многих ассоциируется со стабильностью, высоким уровнем жизни и социальной поддержкой от государства. Однако реальность часто преподносит неприятные "сюрпризы".

Украинка рассказала о главных трудностях, с которыми сталкиваются мигранты и беженцы в Бельгии. Ее удивила изнурительная бюрократия и специфическое городское планирование. Фокус обратил внимание на этот рассказ в TikTok.

Повсюду бюрократия

Одной из самых больших проблем, по словам женщины, стала местная бюрократическая система. В частности, украинка отметила, что уже более семи месяцев не может завершить сбор документов, необходимых для регистрации брака. "Мы все еще собираем документы", — добавляет она.

Мол, государственные служащие в Бельгии часто избегают личной ответственности. Если лицо кажется чиновнику "сомнительным", он может отказать в выдаче справки и направить в другую инстанцию. Из-за такой волокиты она советует другим украинцам в сложных делах не тратить время и сразу привлекать юристов.

Мало места на улицах

Кроме бумажной работы, определенный дискомфорт вызывает и городская инфраструктура. Героиня видео отметила, что бельгийские города значительно компактнее украинских, а их улицы — чрезвычайно узкие. Часто на окраинах или за пределами центра пешеходам вообще не оставляют места для прохода, что создает значительные неудобства для прогулок.

Отдельным пунктом женщина выделила проблему посторонних запахов, к которым она не была готова. По ее словам, по всей стране ощущается неприятный запах в сезоны подкормки удобрениями сельскохозяйственных угодий.

Ночные гулянки

Дискомфорт может возникать и в центрах городов, особенно утром после выходных. Женщина связывает это с традицией пить много пива, поэтому коммунальные службы не всегда успевают вовремя убрать улицы после ночных гулянок с алкоголем.

В конце концов, автор подытоживает, что жизнь за рубежом тоже имеет свои нюансы, которые становятся заметными только после длительного пребывания в определенной стране.

