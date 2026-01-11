Українка розкритикувала європейську країну, де не може вийти заміж (фото)

Переїзд до Бельгії для багатьох асоціюється зі стабільністю, високим рівнем життя та соціальною підтримкою від держави. Однак реальність часто підносить неприємні "сюрпризи".

Українка розповіла про головні труднощі, з якими стикаються мігранти та біженці в Бельгії. Її здивувала виснажлива бюрократія та специфічне міське планування. Фокус звернув увагу на цю розповідь у TikTok.

Всюди бюрократія

Однією з найбільших проблем, за словами жінки, стала місцева бюрократична система. Зокрема, українка зазначила, що вже понад сім місяців не може завершити збір документів, необхідних для реєстрації шлюбу. "Ми все ще збираємо документи", — додає вона.

Мовляв, державні службовці в Бельгії часто уникають особистої відповідальності. Якщо особа здається чиновнику "сумнівною", він може відмовити у видачі довідки та спрямувати до іншої інстанції. Через таку тяганину вона радить іншим українцям у складних справах не витрачати час і одразу залучати юристів.

Мало місця на вулицях

Крім паперової роботи, певний дискомфорт викликає і міська інфраструктура. Героїня відео зауважила, що бельгійські міста значно компактніші за українські, а їхні вулиці — надзвичайно вузькі. Часто на околицях або за межами центру пішоходам взагалі не залишають місця для проходу, що створює значні незручності для прогулянок.

Окремим пунктом жінка виділила проблему сторонніх запахів, до яких вона не була готова. За її словами, по всій країні відчувається неприємний запах в сезони підживлення добривами сільськогосподарських угідь.

Нічні гулянки

Дискомфорт може виникати й у центрах міст, особливо вранці після вихідних. Жінка пов’язує це з традицією пити багато пива, тож комунальні служби не завжди встигають вчасно прибрати вулиці після нічних гулянок з алкоголем.

Зрештою, авторка підсумовує, що життя за кордоном теж має свої нюанси, які стають помітними лише після тривалого перебування в певній країні.

