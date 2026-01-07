В оккупированной Ялте неожиданно зазвучала украинская песня: Мозговая показала видео

Продюсер Елена Мозговая отреагировала на исполнение легендарной украинской песни "Край, мій рідний край" авторства своего знаменитого отца Николая Мозгового в оккупированном Крыму.

Видео с улиц Ялты, которое снято вроде бы совсем недавно, она опубликовала в Instagram. Можно услышать мелодию песни "Край, мій рідний край" в исполнении оркестра на городской площади. Вокруг собралось много местных жителей.

В Крыму звучит украинская песня

Мозговая не осталась равнодушной, услышав очень знакомую мелодию. Она прокомментировала ролик из Крыма, отметив, что невозможно стереть украинскую душу полуострова.

"Ялта хочет домой. Подает сигналы, как может. Крым — это Украина", — написала Елена.

В комментариях дочь Николая Мозгового отметила, что видео свежее, и ответила на комментарий о том, что никто в Крыму не скучает по Украине: "Я бы не была такой категоричной относительно "никто".

Реакция сети

В комментариях украинцы трогательно отреагировали на такой неожиданный ролик с оккупированной территории, но не обошлось и без юмора о спецоперации ГУР:

"Почему-то у меня на глазах слезы, а в душе боль. И спасибо за видео".

"Надеюсь после такого замечательного исполнения, музыканты остались целыми и не поврежденными".

"Как трудно быть в плену на родной земле".

"Буданов снова был в Крыму?".

