В окупованій Ялті несподівано залунала українська пісня: Мозгова показала відео
Продюсерка Олена Мозгова відреагувала на виконання легендарної української пісні "Край, мій рідний край" авторства свого знаменитого батька Миколи Мозгового в окупованому Криму.
Відео з вулиць Ялти, яке зняте начебто зовсім нещодавно, вона опублікувала в Instagram. Можна почути мелодію пісні "Край, мій рідний край" у виконанні оркестру на міській площі. Навколо зібралося багато місцевих мешканців.
У Криму лунає українська пісня
Мозгова не залишилася байдужою, почувши дуже знайому мелодію. Вона прокоментувала ролик з Криму, зазначивши, що неможливо стерти українську душу півострова.
"Ялта хоче додому. Подає сигнали, як може. Крим — це Україна", — написала Олена.
У коментарях донька Миколи Мозгового наголосила, що відео свіже, і відповіла на коментар про те, що ніхто в Криму не сумує за Україною: "Я б не була такою категоричною щодо "ніхто".
Реакція мережі
У коментарях українці зворушливо відреагували на такий несподіваний ролик з окупованої території, але не обійшлося і без гумору про спецоперацію ГУР:
- "Чомусь в мене на очах сльози, а в душі біль. І дякую за відео".
- "Сподіваюсь після такого чудового виконання, музиканти залишилися цілими і не ушкодженими".
- "Як важко бути в полоні на рідній землі".
- "Буданов знову був в Криму?".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олена Мозгова публічно прокоментувала камінг-аут своєї старшої доньки Зої.
- Українська продюсерка вирушила за кордон, щоб відпочити зі своєю 10-річною донькою Соломією.
Крім того, Олена заявила про насильство з боку Олександра Пономарьова. За її словами, в їхніх стосунках було фізичне насилля, але вона довгий час про це не могла говорити публічно, бо зокрема боялася реакції батька.