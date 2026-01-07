В окупованій Ялті несподівано залунала українська пісня: Мозгова показала відео

Продюсерка Олена Мозгова відреагувала на виконання легендарної української пісні "Край, мій рідний край" авторства свого знаменитого батька Миколи Мозгового в окупованому Криму.

Відео з вулиць Ялти, яке зняте начебто зовсім нещодавно, вона опублікувала в Instagram. Можна почути мелодію пісні "Край, мій рідний край" у виконанні оркестру на міській площі. Навколо зібралося багато місцевих мешканців.

У Криму лунає українська пісня

У Криму лунає українська пісня

Мозгова не залишилася байдужою, почувши дуже знайому мелодію. Вона прокоментувала ролик з Криму, зазначивши, що неможливо стерти українську душу півострова.

"Ялта хоче додому. Подає сигнали, як може. Крим — це Україна", — написала Олена.

У коментарях донька Миколи Мозгового наголосила, що відео свіже, і відповіла на коментар про те, що ніхто в Криму не сумує за Україною: "Я б не була такою категоричною щодо "ніхто".

Відео дня

Реакція мережі

У коментарях українці зворушливо відреагували на такий несподіваний ролик з окупованої території, але не обійшлося і без гумору про спецоперацію ГУР:

"Чомусь в мене на очах сльози, а в душі біль. І дякую за відео".

"Сподіваюсь після такого чудового виконання, музиканти залишилися цілими і не ушкодженими".

"Як важко бути в полоні на рідній землі".

"Буданов знову був в Криму?".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Мозгова публічно прокоментувала камінг-аут своєї старшої доньки Зої.

Українська продюсерка вирушила за кордон, щоб відпочити зі своєю 10-річною донькою Соломією.

Крім того, Олена заявила про насильство з боку Олександра Пономарьова. За її словами, в їхніх стосунках було фізичне насилля, але вона довгий час про це не могла говорити публічно, бо зокрема боялася реакції батька.