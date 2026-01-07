Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

В окупованій Ялті несподівано залунала українська пісня: Мозгова показала відео

Олена Мозгова показала зворушливе відео з окупованої ялти
Олена Мозгова | Фото: Instagram

Продюсерка Олена Мозгова відреагувала на виконання легендарної української пісні "Край, мій рідний край" авторства свого знаменитого батька Миколи Мозгового в окупованому Криму.

Відео з вулиць Ялти, яке зняте начебто зовсім нещодавно, вона опублікувала в Instagram. Можна почути мелодію пісні "Край, мій рідний край" у виконанні оркестру на міській площі. Навколо зібралося багато місцевих мешканців.

У Криму лунає українська пісня

У Криму лунає українська пісня

Мозгова не залишилася байдужою, почувши дуже знайому мелодію. Вона прокоментувала ролик з Криму, зазначивши, що неможливо стерти українську душу півострова.

"Ялта хоче додому. Подає сигнали, як може. Крим — це Україна", — написала Олена.

У коментарях донька Миколи Мозгового наголосила, що відео свіже, і відповіла на коментар про те, що ніхто в Криму не сумує за Україною: "Я б не була такою категоричною щодо "ніхто".

Відео дня

Реакція мережі

У коментарях українці зворушливо відреагували на такий несподіваний ролик з окупованої території, але не обійшлося і без гумору про спецоперацію ГУР:

  • "Чомусь в мене на очах сльози, а в душі біль. І дякую за відео".
  • "Сподіваюсь після такого чудового виконання, музиканти залишилися цілими і не ушкодженими".
  • "Як важко бути в полоні на рідній землі".
  • "Буданов знову був в Криму?".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Олена заявила про насильство з боку Олександра Пономарьова. За її словами, в їхніх стосунках було фізичне насилля, але вона довгий час про це не могла говорити публічно, бо зокрема боялася реакції батька.