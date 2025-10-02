"Непростий маршрут": Олена Мозгова разом з донькою виїхала з України (фото)

Відома українська продюсерка вирушила за кордон, щоб відпочити зі своєю 10-річною донькою Соломією. Вона не повідомила, у яку країну прямує та скільки часу буде у відпустці.

Олена Мозгова, яка нещодавно висловилась про одностатеве весілля своєї старшої доньки Зої, опублікувала у Facebook фото меншої — Соломії, яка сиділа з планшетом у руках у вагоні поїзда. Наступний кадр зроблений в аеропорту Будапешта (Угорщина), який українці часто використовують для міжнародного сполучення.

Аеропорт Будапешта (Угорщина) Фото: Facebook

"Усе, ми із Соліком подалися в мандри! Непростий маршрут, але не могли не прийняти запрошення від друзів закрити морський сезон. Як же хочеться, щоб на табло вже був і Київ", — повідомила Мозгова.

Донька Олени Мозгової — Соломія Фото: Facebook

У розділі коментарів з'явились перші відгуки.

"Відпочивать у мандрах, то ще та праця, хоч і задоволенням і пізнань нового світоглядного бачення світу";

"Щасливої дороги! Гарного відпочинку!";

"Гарний вагон СВ, я у такому їхала. Гарного вам відпочинку";

"Така вже доросла і така красива донечка. Гарного відпочинку вам і нехай дорога буде легкою!".

Мозгова народилася 9 лютого 1974 року в Києві. Її батько — український співак Микола Мозговий. Мати, Віолетта Мозгова, працювала головною режисеркою Національного палацу мистецтв "Україна". Соломія (2015 р.н.) — спільна дитина Мозгової та її чоловіка, українського співака David Axelrod. Від попередніх стосунків у неї є дві дорослі дочки.

