"Непростой маршрут": Елена Мозговая вместе с дочкой выехала из Украины (фото)

Елена Мозговая с дочерью выехали из Украины
Елена Мозговая с дочерью | Фото: Facebook

Известный украинский продюсер отправилась за границу, чтобы отдохнуть со своей 10-летней дочерью Соломией. Она не сообщила, в какую страну направляется и сколько времени будет в отпуске.

Елена Мозговая, которая недавно высказалась об однополой свадьбе своей старшей дочери Зои, опубликовала в Facebook фотографию младшей — Соломии, которая сидела с планшетом в руках в вагоне поезда. Следующий кадр сделан в аэропорту Будапешта (Венгрия), который украинцы часто используют для международного сообщения.

Мозговая в Будапеште
Аэропорт Будапешта (Венгрия)
Фото: Facebook

"Все, мы с Соликом отправились в путешествие! Непростой маршрут, но не могли не принять приглашение от друзей закрыть морской сезон. Как же хочется, чтобы на табло уже был и Киев", — сообщила Мозговая.

Младшая дочь Елены Мозговой
Дочь Елены Мозговой — Соломия
Фото: Facebook

В разделе комментариев появились первые отзывы.

  • "Отдыхать в путешествиях, это еще тот труд, хоть и удовольствием и познаний нового мировоззренческого видения мира";
  • "Счастливого пути! Хорошего отдыха!";
  • "Хороший вагон СВ, я в таком ехала. Хорошего вам отдыха";
  • "Такая уже взрослая и такая красивая дочь. Хорошего отдыха вам и пусть дорога будет легкой!".

Мозговая родилась 9 февраля 1974 года в Киеве. Ее отец — украинский певец Николай Мозговой. Мать, Виолетта Мозговая, работала главным режиссером Национального дворца искусств "Украина". Соломия (2015 г.р.) — общий ребенок Мозговой и ее мужа, украинского певца David Axelrod. От предыдущих отношений у нее есть две взрослые дочери.

