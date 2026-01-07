В аэропортах Европы массово отменяют рейсы: что происходит

Из-за сильного снега, гололеда и морозной погоды в Европе резко осложнилось авиадвижение — сотни рейсов были отменены. Больше всего от непогоды пострадали аэропорты Амстердама и Парижа, где тысячи пассажиров столкнулись с задержками и ночевками в терминалах.

Аэропорт Amsterdam Schiphol, один из крупнейших в Европе, объявил о по меньшей мере 700 отмененных рейсов из-за сильного снега и порывистого ветра. Это произошло после нескольких дней серьезных перебоев в авиасообщении, вызванных погодными условиями. Ожидается, что количество отмен будет расти в течение дня, пишет The Guardian.

В Нидерландах отменяют рейсы

Более 1 000 пассажиров провели ночь непосредственно в аэропорту. Администрация сообщила, что для людей, которые не смогли вылететь, установили раскладные кровати и обеспечили завтрак.

Снег, гололед и низкие температуры на этой неделе вызвали масштабные проблемы по всей Европе. Во Франции во вторник подтверждена гибель пяти человек в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных со сложными погодными условиями.

Отмененные рейсы во Франции

В среду утром из-за снегопадов и сильного холода было отменено около 100 рейсов в аэропорту Charles de Gaulle и еще 40 рейсов — в аэропорту Orly в Париже.

Движение общественных автобусов в Париже и пригородах приостановили из-за скользких дорог, в то же время большинство линий метро и пригородных поездов продолжают работать.

Метеорологическая служба Франции сообщила, что 38 из 96 департаментов материковой части страны и Корсики находятся в состоянии повышенной готовности из-за сильного снега и черного льда. В некоторых регионах уже выпало от 3 до 7 сантиметров снега.

Синоптики назвали это похолодание редким по интенсивности для этого сезона. Власти заранее призвали жителей региона Парижа избегать лишних поездок в среду и, по возможности, работать из дома.

