У аеропортах Європи масово скасовують рейси: що відбувається

Через сильний сніг, ожеледицю та морозну погоду в Європі різко ускладнився авіарух — сотні рейсів було скасовано. Найбільше від негоди постраждали аеропорти Амстердама та Парижа, де тисячі пасажирів зіткнулися із затримками й ночівлями в терміналах.

Аеропорт Amsterdam Schiphol, один із найбільших у Європі, оголосив про щонайменше 700 скасованих рейсів через сильний сніг і поривчастий вітер. Це сталося після кількох днів серйозних перебоїв у авіасполученні, спричинених погодними умовами. Очікується, що кількість скасувань зростатиме протягом дня, пише The Guardian.

У Нідерландах скасовують рейси

Понад 1 000 пасажирів провели ніч безпосередньо в аеропорту. Адміністрація повідомила, що для людей, які не змогли вилетіти, встановили розкладні ліжка та забезпечили сніданок.

Сніг, ожеледиця та низькі температури цього тижня спричинили масштабні проблеми по всій Європі. У Франції у вівторок підтверджено загибель п’яти людей унаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних із складними погодними умовами.

Відео дня

Скасовані рейси у Франції

У середу вранці через снігопади та сильний холод було скасовано близько 100 рейсів в аеропорту Charles de Gaulle та ще 40 рейсів — в аеропорту Orly в Парижі.

Рух громадських автобусів у Парижі та передмістях призупинили через слизькі дороги, водночас більшість ліній метро та приміських поїздів продовжують працювати.

Метеорологічна служба Франції повідомила, що 38 із 96 департаментів материкової частини країни та Корсики перебувають у стані підвищеної готовності через сильний сніг і чорний лід. У деяких регіонах уже випало від 3 до 7 сантиметрів снігу.

Синоптики назвали це похолодання рідкісним за інтенсивністю для цього сезону. Влада заздалегідь закликала мешканців регіону Парижа уникати зайвих поїздок у середу та, за можливості, працювати з дому.

