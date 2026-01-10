Гороскоп на весь 2026 год по картам Таро: что ждет ваш знак Зодиака

Грядущий 2026 год обещает стать периодом трансформаций и стратегических решений. Астролог Кэрри Кинг, которая делает расклады на картах Таро, составили прогноз для каждого знака Зодиака.

Астролог с 25-летним опытом Кэрри Кинг подготовила гороскоп на весь 2026 год для всех знаков Зодиака. Она назвала главные "карты силы", которые определят настроение и ключевую тему для каждого знака Зодиака в плане карьеры, любви, финансов и личного развития.

Овны

Для Овнов следующий год пройдет под знаком профессионального признания. Многолетний труд наконец трансформируется в репутацию и новые предложения. Представителям знака советуют активно заниматься нетворкингом и уверенно презентовать свои идеи.

Леви

Львы в 2026 году почувствуют действие своей тотемной карты "Сила". Это время, когда стоит поставить собственные интересы на первое место. Несмотря на возможные вызовы, Львы смогут преодолеть любые препятствия, укрепив уверенность в собственных способностях.

Відео дня

Стрелке

Стрельцам прогнозируют период глубокой интроспекции. Карта "Верховная Жрица" поощряет их доверять интуиции и уделять больше времени размышлениям, чем активным действиям. Год будет способствовать изучению психологии или духовным практикам.

Тельцы

Тельцам карта "Император" обещает переход к полной автономии. Согласно прогнозу, они перестанут быть лишь исполнителями и возьмут бразды правления в свои руки, проявляя природные лидерские качества.

Девы

Девы будут проживать год под влиянием карты "Смерть", символизирующей масштабную трансформацию. Это время для завершения старых циклов и "перезагрузки" личности. Специалисты отмечают, что обновление может коснуться как карьеры, так и места жительства.

Козероги

Для Козерогов 2026-й станет годом закладки фундамента на целое десятилетие. Карта "Король Мечей" призывает их быть рациональными и прагматичными. Главный совет — думать категориями будущего, а не сиюминутной выгоды.

Близнецы

Близнецам пророчат год финансового процветания. Карта "Король Монет" свидетельствует о возможности создания собственного дела или успешных инвестиций. Успех придет тогда, когда Близнецы осмелятся продемонстрировать свой талант в полной мере.

Весы

Весы почувствуют призыв к расширению границ. Карта "Четверка Жезлов" указывает на готовность к переходу на новый уровень — будь то повышение на работе или смена окружения. Следующий год станет для них идеальной площадкой для самореализации.

Водолеи

Для Водолеев 2026 год станет периодом "рождения" новых идей или важных личных событий. Карта "Туз Кубков" обещает высокий уровень энергии, появление новых друзей или романтических обязательств. Главное — сохранять позитивный настрой и фокусироваться на желаемом.

Раки

Ракам рекомендуют сосредоточиться на умении принимать решения. Карта "Двойка Мечей" напоминает, что их судьба зависит от конкретного выбора. Чтобы избежать застоя, Ракам советуют каждые два месяца ставить перед собой четкую дилемму и решать ее самостоятельно.

Скорпионы

Скорпионов ключом к успеху станет социализация. Карта "Восьмерка Жезлов" акцентирует на важности связей. Развитие сети контактов и поддержка близких помогут Скорпионам преодолеть любые вызовы.

Рыбы

Рыбы наконец-то смогут избавиться от хронической тревожности. Карта "Девятка Мечей" в контексте 2026 года означает освобождение от страхов через откровенные разговоры. Прогноз указывает на то, что, проговаривая свои опасения вслух, представители знака смогут оставить старые переживания в прошлом.

Напомним, ранее Фокус писал:

Астрологи отмечают, что Новый год Огненной Лошади, согласно китайскому календарю, наступит не 1 января, а 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027-го. Именно поэтому прогнозы на этот период стоит делать чуть позже. Однако многие уже интересуются, что нас ждет впереди.

Ольга Маслова также рассказала о трех знаках Зодиака, у которых проходит тяжелый период, а впереди ждут новые перспективы и удача.

Кроме того, украинский астролог, зарегистрированная в сети TikTok как @meine.astrologin, рассказала, кому улыбнется удача в следующем году. Она сделала короткие прогнозы и дала несколько советов.