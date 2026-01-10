Гороскоп на весь 2026 рік за картами Таро: що чекає на ваш знак Зодіаку

Прийдешній 2026 рік обіцяє стати періодом трансформацій та стратегічних рішень. Астролог Керрі Кінг, яка робить розклади на картах Таро, склали прогноз для кожного знаку Зодіаку.

Астролог із 25-річним досвідом Керрі Кінг підготувала гороскоп на весь 2026 рік для всіх знаків Зодіаку. Вона назвала головні "карти сили", які визначать настрій та ключову тему для кожного знаку Зодіаку в плані кар'єри, кохання, фінансів та особистого розвитку.

Овни

Для Овнів наступний рік пройде під знаком професійного визнання. Багаторічна праця нарешті трансформується у репутацію та нові пропозиції. Представникам знаку радять активно займатися нетворкінгом та впевнено презентувати свої ідеї.

Леви

Леви у 2026 році відчують дію своєї тотемної карти "Сила". Це час, коли варто поставити власні інтереси на перше місце. Попри можливі виклики, Леви зможуть подолати будь-які перешкоди, зміцнивши впевненість у власних здібностях.

Відео дня

Стрілці

Стрільцям прогнозують період глибокої інтроспекції. Карта "Верховна Жриця" заохочує їх довіряти інтуїції та приділяти більше часу роздумам, ніж активним діям. Рік сприятиме вивченню психології або духовним практикам.

Тельці

Тельцям карта "Імператор" обіцяє перехід до повної автономії. Згідно з прогнозом, вони перестануть бути лише виконавцями й візьмуть кермо влади у свої руки, проявляючи природні лідерські якості.

Діви

Діви проживатимуть рік під впливом карти "Смерть", що символізує масштабну трансформацію. Це час для завершення старих циклів і "перезавантаження" особистості. Фахівці зазначають, що оновлення може торкнутися як кар’єри, так і місця проживання.

Козероги

Для Козерогів 2026-й стане роком закладання фундаменту на ціле десятиліття. Карта "Король Мечів" закликає їх бути раціональними та прагматичними. Головна порада — думати категоріями майбутнього, а не миттєвої вигоди.

Близнюки

Близнюкам пророкують рік фінансового процвітання. Карта "Король Монет" свідчить про можливість створення власної справи або успішних інвестицій. Успіх прийде тоді, коли Близнюки наважаться продемонструвати свій талант повною мірою.

Терези

Терези відчують поклик до розширення кордонів. Карта "Четвірка Жезлів" вказує на готовність до переходу на новий рівень — чи підвищення на роботі, чи зміна оточення. Наступний рік стане для них ідеальним майданчиком для самореалізації.

Водолії

Для Водоліїв 2026 рік стане періодом "народження" нових ідей або важливих особистих подій. Карта "Туз Кубків" обіцяє високий рівень енергії, появу нових друзів або романтичних зобов’язань. Головне — зберігати позитивний настрій та фокусуватися на бажаному.

Раки

Ракам рекомендують зосередитися на вмінні приймати рішення. Карта "Двійка Мечів" нагадує, що їхня доля залежить від конкретного вибору. Щоб уникнути застою, Ракам радять кожні два місяці ставити перед собою чітку дилему і розв’язувати її самостійно.

Скорпіони

Скорпіонів ключем до успіху стане соціалізація. Карта "Вісімка Жезлів" акцентує на важливості зв’язків. Розвиток мережі контактів та підтримка близьких допоможуть Скорпіонам подолати будь-які виклики.

Риби

Риби нарешті зможуть позбутися хронічної тривожності. Карта "Дев’ятка Мечів" у контексті 2026 року означає звільнення від страхів через відверті розмови. Прогноз вказує на те, що, проговорюючи свої побоювання вголос, представники знаку зможуть залишити старі переживання у минулому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Астрологи наголошують, що Новий рік Вогняного Коня, згідно з китайським календарем, настане не 1 січня, а 17 лютого 2026 року і триватиме до 5 лютого 2027-го. Саме тому прогнози на цей період варто робити трохи пізніше. Однак багато хто вже цікавиться, що на нас чекає попереду.

Ольга Маслова також розповіла про три знаки Зодіаку, у яких минає важкий період, а попереду чекають нові перспективи та удача.

Окрім того, українська астрологиня, зареєстрована у мережі TikTok як @meine.astrologin, розповіла, кому посміхнеться удача в наступному році. Вона зробила короткі прогнози та дала кілька порад.