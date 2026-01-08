Вдова Михаила Клименко сделала эмоциональное заявление после смерти певца (фото)

Вдова украинского певца Михаила Клименко и лидера группы ADAM Александра Норова через месяц после похорон не сдержала эмоций и поделилась признанием о жизни без любимого.

Александра написала в Instagram о состоянии, в котором находится после смерти Михаила. Время не облегчило утрату, а каждый день без мужа дается ей как испытание. Вдова артиста призналась, что до сих пор не может поверить в то, что произошло.

"Ровно месяц, как я тоскую по тебе. Ровно месяц, как я мечтаю, чтобы приснился ты мне. Ровно месяц, как я не верю, что тебя никогда уже не поцелую. Ровно месяц, как целая вечность. Ровно месяц, как я жду тебя, как глупая. Ровно месяц, как тебя нет", — написала Александра.

Вдова Михаила Клименко вышла на связь Фото: Instagram

Умер Михаил Клименко

19 ноября Александра Норова публично заявила, что ее муж уже два месяца борется с болезнью и остается в критическом состоянии. Клименко лечился от туберкулезного менингита — тяжелой инфекционной болезни нервной системы.

В конце октября состояние певца резко ухудшилось, его ввели в медикаментозный сон, а затем Михаил впал в кому. Один день в реанимации обходился в более чем 25 тысяч гривен.

Несмотря на все усилия врачей, спасти Клименко не удалось. 7 декабря 2025 года музыкант ушел в мир иной.

Михаил Клименко и Саша Норова Фото: Instagram

