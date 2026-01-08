Вдова Михайла Клименка зробила емоційну заяву після смерті співака (фото)

Вдова українського співака Михайла Клименка та лідера гурту ADAM Олександра Норова через місяць після похорону не стримала емоцій та поділилася зізнанням про життя без коханого.

Олександра написала в Instagram про стан, у якому перебуває після смерті Михайла. Час не полегшив втрату, а кожен день без чоловіка дається їй як випробування. Вдова артиста зізналася, що досі не може повірити в те, що сталося.

"Рівно місяць, як я тужу за тобою. Рівно місяць, як я мрію, щоб наснився ти мені. Рівно місяць, як я не вірю, що тебе ніколи вже не поцілую. Рівно місяць, як ціла вічність. Рівно місяць, як я чекаю на тебе, як дурна. Рівно місяць, як тебе нема", — написала Олександра.

Вдова Михайла Клименка вийшла на звʼязок Фото: Instagram

Помер Михайло Клименко

19 листопада Олександра Норова публічно заявила, що її чоловік уже два місяці бореться з хворобою та залишається у критичному стані. Клименко лікувався від туберкульозного менінгіту — важкої інфекційної хвороби нервової системи.

Наприкінці жовтня стан співака різко погіршився, його ввели у медикаментозний сон, а згодом Михайло упав у кому. Один день у реанімації обходився у понад 25 тисяч гривень.

Попри всі зусилля лікарів, врятувати Клименка не вдалося. 7 грудня 2025 року музикант пішов у засвіти.

Михайло Клименко та Саша Норова Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вдова українського співака Михайла Клименка вперше після його похорону вийшла на зв'язок.

Як відбулася церемонія прощання з Клименком та хто прийшов.

Крім того, створено петицію про присвоєння співаку звання Народного артиста України — посмертно.