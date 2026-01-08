"Самый старый мужчина мира", куривший всю жизнь, умер в 121 год (фото)

Ушел из жизни 121-летний Ян Стинберг, который считал себя самым старым мужчиной в мире. Он жил в Южной Африканской Республике.

В поселке Колчестер (ЮАР) умер Ян Стинберг. Он утверждал, что родился 121 год назад. Жизнь долгожителя, известного среди местных как "дядя Ян", оборвалась из-за приступа астмы всего через несколько часов после празднования его очередного дня рождения 1 января, сообщает издание The Herald.

Ян Стинберг заявлял, что появился на свет 31 декабря 1904 года. Если эти данные подтвердятся, он мог бы официально считаться самым старым мужчиной на планете. Однако Книга рекордов Гиннеса пока не признала его достижение официально — сейчас этот титул принадлежит бразильцу Жоао Мариньо Нето.

За свою жизнь Стинберг успел сменить немало профессий: работал рыбаком, копателем могил и обслуживал поля для гольфа. Мужчина стал свидетелем ключевых исторических событий, пережив две мировые войны, эпоху апартеида и недавнюю пандемию.

Секреты долголетия Яна

Несмотря на солидный возраст, Ян имел довольно нетипичные для долгожителя привычки. В одном из интервью он признался, что курил с 14-летнего возраста и тайком воровал сигареты.

В то же время главными секретами долголетия Ян называл крепкую веру в Бога, а также традиционный травяной отвар, который он в шутку называл своим "магическим зельем", помогающим сохранять ясный ум.

Долгожитель Ян Стинберг из ЮАР Фото: Daily Mail

Подруга семьи, Мишель Браун, вспоминает покойного как чрезвычайно скромного и воспитанного человека. По ее словам, дедушка был постоянным гостем местных клубов для пожилых людей, где всегда выделялся своей энергией, любовью к танцам и безупречным стилем — он неизменно появлялся на публике в классическом костюме и шляпе.

Также соседи знали его как большого сторонника животных, который занимался бездомными собаками.

Наследие Стинберга

Последние минуты жизни Ян Стинберг провел в кругу родных. У него остались две дочери, двое внуков, двое правнуков, а также пятеро домашних любимцев: четыре собаки и кот.

