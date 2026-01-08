"Найстаріший чоловік світу", який курив усе життя, помер у 121 рік (фото)

Пішов із життя 121-річний Ян Стінберг, який вважав себе найстарішим чоловіком у світі. Він жив у Південній Африканській Республіці.

У селищі Колчестер (ПАР) помер Ян Стінберг. Він стверджував, що народився 121 рік тому. Життя довгожителя, відомого серед місцевих як "дядько Ян", обірвалося через напад астми лише за кілька годин після святкування його чергового дня народження 1 січня, повідомляє видання The Herald.

Ян Стінберг заявляв, що з’явився на світ 31 грудня 1904 року. Якщо ці дані підтвердяться, він міг би офіційно вважатися найстарішим чоловіком на планеті. Проте Книга рекордів Гіннеса наразі не визнала його досягнення офіційно — зараз цей титул належить бразильцю Жоао Маріньо Нето.

За своє життя Стінберг встиг змінити чимало професій: працював рибалкою, копачем могил та обслуговував поля для гольфу. Чоловік став свідком ключових історичних подій, переживши дві світові війни, епоху апартеїду та нещодавню пандемію.

Секрети довголіття Яна

Попри солідний вік, Ян мав досить нетипові для довгожителя звички. В одному з інтерв'ю він зізнався, що курив з 14-річного віку й потайки крав цигарки.

Водночас головними секретами довголіття Ян називав міцну віру в Бога, а також традиційний трав'яний відвар, який він жартома називав своїм "магічним зіллям", що допомагає зберігати ясний розум.

Довгожитель Ян Стінберг з ПАР Фото: Daily Mail

Подруга родини, Мішель Браун, згадує покійного як надзвичайно скромну та виховану людину. За її словами, дідусь був постійним гостем місцевих клубів для людей похилого віку, де завжди виділявся своєю енергією, любов'ю до танців та бездоганним стилем — він незмінно з'являвся на публіці у класичному костюмі та капелюсі.

Також сусіди знали його як великого прихильника тварин, який опікувався безпритульними собаками.

Спадщина Стінберга

Останні хвилини життя Ян Стінберг провів у колі рідних. У нього залишилися дві доньки, двоє онуків, двоє правнуків, а також п’ятеро домашніх улюбленців: чотири собаки та кіт.

