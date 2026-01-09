Массажный уголок и собственное укрытие: победительница "МастерШеф-2" показала свой дом (фото)

Известный украинский шеф-повар и бывшая победительница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась подробностями жизни в доме, который арендует для своей большой семьи. Сейчас она живет в Киевской области вместе с мужем и тремя детьми — дочерьми-двойняшками и сыном избранника от предыдущего брака.

В эфире проекта "Люкс ФМ" Лиза рассказала, что идея переезда возникла благодаря друзьям семьи, которые предложили им это жилье. Семья согласилась на аренду, ведь пока не имеет возможности приобрести собственный дом. По словам шеф-повара, ежемесячная стоимость проживания составляет около тысячи долларов.

Со временем Глинская смогла превратить арендованное помещение в уютное семейное пространство, в котором каждый имеет свой уголок. Она показала просторную гостиную с большой игровой зоной для дочерей Полины и Соломии, детскую комнату, где также ночует няня, а также кухню.

Кухня Фото: YouTube Кухня Фото: YouTube Кухня Фото: YouTube Гостиная Фото: YouTube

Кроме этого, в доме есть импровизированный массажный уголок, обустроенный в коридоре. Под ним расположено удобное укрытие со всем необходимым, а также подвал для хранения вещей и техники. Блогер также продемонстрировала спальню, где стоит одна из детских кроваток, и ванную комнату.

Спальня Фото: YouTube Укрытие Фото: YouTube

