Масажний куток і власне укриття: переможниця "МастерШеф-2" показала свій будинок (фото)

Відома українська шеф-кухарка та колишня переможниця й суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська поділилася подробицями життя у будинку, який орендує для своєї великої родини. Нині вона мешкає в Київській області разом із чоловіком і трьома дітьми — доньками-двійнятами та сином обранця від попереднього шлюбу.

В ефірі проєкту "Люкс ФМ" Ліза розповіла, що ідея переїзду виникла завдяки друзям родини, які запропонували їм це житло. Родина погодилася на оренду, адже наразі не має можливості придбати власний будинок. За словами шеф-кухарки, щомісячна вартість проживання становить близько тисячі доларів.

З часом Глінська змогла перетворити орендоване помешкання на затишний сімейний простір, у якому кожен має свій куточок. Вона показала простору вітальню з великою ігровою зоною для доньок Поліни та Соломії, дитячу кімнату, де також ночує няня, а також кухню.

Кухня Фото: YouTube Кухня Фото: YouTube Кухня Фото: YouTube Вітальня Фото: YouTube

Окрім цього, в будинку є імпровізований масажний куточок, облаштований у коридорі. Під ним розташоване зручне укриття з усім необхідним, а також підвал для зберігання речей і техніки. Блогерка також продемонструвала спальню, де стоїть одне з дитячих ліжечок, і ванну кімнату.

Відео дня

Спальня Фото: YouTube Укриття Фото: YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка з покоління міленіалів розповіла, як їй вдається економити тисячі доларів на рік на житло, не маючи власного будинку та не сплачуючи за оренду.

Жінка, яку звуть Олена, розповіла про власний досвід переїзду з міста в село. Разом з чоловіком вони купили земельну ділянку, на якій стояв майже розвалений будинок. Замість того щоб його знести, пара взялась за реставрацію.

Крім того, українка пішла від чоловіка і тепер живе, підіймаючи із попелу покинуту хату в селі.