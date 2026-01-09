Кто такая Кейт Миддлтон на самом деле: личная жизнь женщины принца Уэльского (фото)

Кэтрин, принцесса Уэльская (урожденная Кэтрин Элизабет Миддлтон), для многих стала символом "современной монархии": она одновременно держит безупречную публичную дисциплину и не теряет человечности в деталях. Ее образ часто сводят к моде и протоколу, но за ними — вполне конкретная биография, долгие годы постепенного вхождения в роль и немало фактов, которые делают ее историю интереснее стандартного сказочного сюжета о "девушке, ставшей принцессой".

В 44-й день рождения принцессы Уэльской, которое она празднует 9 января, Фокус рассказывает о ее жизни, браке, образовании и интересных фактах.

Детство

Родилась Кэтрин 9 января 1982 года в Рединге, в Королевской больнице Беркшира, в семье Майкла и Кэрол Миддлтон. Ее детство имело неожиданный международный эпизод: когда ей было два года, семья переехала в Аммана (Иордания), где отец работал более двух лет, и будущая принцесса посещала детский сад именно там. Эта деталь многое объясняет в ее спокойном отношении к смене среды и вниманию — еще с детства жизнь была шире границ одного городка.

образование

Образование Кэтрин тоже не похоже на случайный набор "престижных мест". После школы и учебы в Marlborough College она поступила в Университет Сент-Эндрюса в Шотландии, где в 2005 году закончила историю искусств (степень 2:1). Именно там она и познакомилась с принцем Уэльским Уильямом — не на приеме и не через придворные круги, а в студенческой среде, где человек проявляется в быту: как держит слово, как дружит, как выдерживает стрессы сессии.

Відео дня

Брак

Их брак состоялся 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве — событие, собравшее гигантскую мировую аудиторию, но для самой Кэтрин ставшее лишь стартом многолетней "профессии", где за приватность приходится бороться ежедневно. В официальных описаниях церемонии даже мелочи продуманы до сантиметра — от маршрута невесты до деревьев вдоль прохода в аббатстве. Это хорошо иллюстрирует, в какую систему ожиданий она вошла.

Бракосочетание Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Associated Press

Работа

Интересный поворот ее истории — то, как органично "художественное" образование превратилось в реальный инструмент работы. Кэтрин давно известна как страстный фотограф: в 2020 году она инициировала проект Hold Still вместе с Национальной портретной галереей, собирая фотосвидетельства жизни во время локдауна. Для монархии это был нетипичный, но очень точный способ говорить со страной на языке не речей, а человеческих историй.

Кейт регулярно занимается благотворительностью Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Благотворительность

Еще одна черта, которая часто остается "за кадром": ее системность в благотворительной тематике. Самый большой фокус последних лет — раннее детское развитие. На сайте королевской семьи это направление описывают как долгосрочную попытку влиять на корни общественных проблем: от зависимостей и бездомности до психического здоровья. В 2021 году Кэтрин запустила Центр раннего детства при Royal Foundation, а впоследствии поддержала масштабные инициативы вроде кампании Shaping Us. Это "не про одноразовые посещения", а про тему, которую она держит годами.

Увлечение

В ее личном стиле жизни тоже есть интересные детали, которые не сводятся к "иконе моды". Кэтрин — спортивный человек: в школьные годы играла в теннис, хоккей, нетбол, занималась легкой атлетикой. В ее публичных проектах заметна любовь к природе и идея "контакта с окружающей средой" как ресурса для детей: она, в частности, проектировала и создавала Back to Nature gardens для выставок RHS в 2019 году, а затем появился и постоянный игровой сад в RHS Wisley. Это редкий случай, когда член королевской семьи не только "поддерживает", но и буквально создает что-то руками и замыслом.

Титул

После смерти королевы Елизаветы II и восшествия на трон короля Чарльза III титулы Уильяма и Кэтрин изменились: 9 сентября 2022 года король объявил своего старшего сына принцем Уэльским, а Кэтрин стала принцессой Уэльской. Для публики это выглядело как "новый этап", но фактически означало еще больший вес каждого слова, жеста и решения — от патронажей до того, как семья воспитывает троих детей.

Кэтрин стала принцессой Уэльской в 2022 году Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Здоровье

Отдельной главой стала тема здоровья, о которой Кэтрин говорила максимально осторожно и только тогда, когда это стало невозможно не комментировать. 17 января 2024 года Кенсингтонский дворец официально сообщил о плановой абдоминальной операции и длительном восстановлении. 22 марта 2024 года Кэтрин в видеообращении сообщила, что послеоперационные анализы выявили рак и она проходит курс химиотерапии. А 14 января 2025 года она публично подтвердила ремиссию после лечения, в частности, во время визита в Королевский госпиталь Марсден в Лондоне. Этот отрезок показал ее другую сторону: способность держать грань между частным и публичным, но при этом не превращаться в "недосягаемый символ" — наоборот, говорить человеческим языком, когда это действительно нужно.

Кейт в 2025 году публично подтвердила ремиссию после лечения Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В итоге Кэтрин интересна не только статусом "жены принца Уэльского". Ее история о долгой подготовке к роли, которую невозможно выучить по учебнику, о том, как личные склонности становятся инструментом публичной службы, и о дисциплине человека, который живет под микроскопом, но все равно пытается оставаться собой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Принцесса Уэльская вернулась к работе, неожиданно появившись вместе с принцем Уильямом в лондонской больнице Чаринг-Кросс. По этому случаю Кейт Миддлтон обратилась к своему любимому образу, снова надев бордовый костюм от Roland Mouret, который она носила несколько раз в прошлом.

Стало известно, сколько денег заработали Кейт Миддлтон и принц Уильям за прошлый год.

Кроме того, Фокус рассказывал 6 советов от няни детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.