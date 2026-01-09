Супермаркеты пусты: украинка рассказала о неслыханной панике в Европе (фото)

Украинка, которая живет во Франции, рассказала о массовой панике, которая началась в тамошних супермаркетах из-за ухудшения погодных условий. Мол, только выпало чуть больше снега, как страну фактически парализовало, нарушив логистические цепочки новых поставок.

Блогерша Анна в своем видео, опубликованном в TikTok, показала "последствия 3-сантиметрового апокалипсиса" во Франции. Мол, из-за снегопада в местных магазинах и супермаркетах закончились продукты. Подробнее об этом, — читайте в материале Фокуса.

Снегопад в Европе

"Хлеба нет. Смотрите. Все полочки... Это же снег лежал два дня три сантиметра. Бананов нет. Тут хотела ребенку мандаринов купить — все гнилое. Нечего взять. Яблок тоже не густо. Перец — пусто. Огурцы — вялые. Полочка с шампиньонами тоже пустая", — рассказывает женщина.

По ее словам, такой ажиотаж возник из-за перебоев с поставками товара. Водители не ездят из-за ухудшения погодных условий. Впрочем, если верить блогеру, выпало всего три сантиметра снега.

Відео дня

"Нечего купить. Продуктов нет. Это просто трешняк... Видите, какой апокалипсис. Я не знаю, что они будут делать, если вдруг произойдет что-то более серьезное? Засунут голову в песок и будут сидеть", — заключает автор видео, осматривая пустые прилавки.

Что пишут люди?

Пользователи сети начали обсуждать увиденное в комментариях. Многие рассказали о ситуации в своем городе.

"Лед на всех деревьях, снегопад, баллистика всю ночь, шахэды, орэшники — утром ребенок в садик, все на работу, хлеб в магазинах напечен. Пишу для того лишь, чтобы все мы гордились нашей Украиной, потому что совсем не ценим";

Пустые полки в супермаркете Фото: TikTok

"Не хочется думать, что будет в случае оккупации";

"В Германии такая же ситуация в магазинах".

"А у нас в Днепропетровской области сегодня нет ни света, ни воды, ни связи — все работает и всего полно, предприниматели приглашают к себе, если кому-то надо зарядить гаджеты, мы выживем в любых условиях", — написала под видео одна из зрительниц.

