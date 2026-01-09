Супермаркети пусті: українка розповіла про нечувану паніку в Європі (фото)
Українка, яка живе у Франції, розповіла про масову паніку, яка почалась у тамтешніх супермаркетах через погіршення погодних умов. Мовляв, щойно випало трохи більше снігу, як країну фактично паралізувало, порушивши логістичні ланцюжки нових поставок.
Блогерка Ганна у своєму відео, опублікованому в TikTok, показала "наслідки 3-сантиметрового апокаліпсиса" у Франції. Мовляв, через снігопад у місцевих магазинах та супермаркетах закінчилися продукти. Детальніше про це, — читайте в матеріалі Фокусу.
Снігопад в Європі
"Хліба нема. Дивіться. Усі полички… Це ж сніг лежав два дні три сантиметри. Бананів немає. Отут хотіла дитині мандаринів купити — все гниле. Немає чого взяти. Яблук теж не густо. Перець – пусто. Огірки — в’ялі. Поличка з шампіньйонами теж пуста", — розповідає жінка.
За її словами, такий ажіотаж виник через перебої з постачанням товару. Водії не їздять через погіршення погодних умов. Втім, якщо вірити блогерці, випало всього три сантиметри снігу.
"Немає що купити. Продуктів нема. Це просто трешняк… Бачте, який апокаліпсис. Я не знаю, що вони будуть робить, якщо раптом станеться щось більш серйозне? Засунуть голову в пісок і будуть сидіти", — підсумовує авторка відео, оглядаючи порожні прилавки.
Що пишуть люди?
Користувачі мережі почали обговорювати побачене у коментарях. Багато хто розповів про ситуацію у своєму місті.
- "Крига на всіх деревах, снігопад, балістика всю ніч, шахеди, орєшніки — зранку дитя в садочок, всі на роботу, хліб в магазинах напечено. Пишу для того лише, щоб всі ми пишались нашою Україною, бо зовсім не цінуємо";
- "Не хочеться думати, що буде в разі окупації";
- "У Німеччині така ж ситуація в магазинах".
"А у нас в Дніпропетровській області сьогодні немає ані світла, ані води, ані зв'язку — все працює і всього повно, підприємці запрошують до себе, якщо комусь треба зарядити гаджети, ми виживимо в будь-яких умовах", — написала під відео одна з глядачок.
