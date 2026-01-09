Женщина купила "старинную хату" в селе: теперь туда можно водить экскурсии (видео)
Женщина вместе с семьей уже два года живет в старом сельском доме, который когда-то приобрела в запущенном состоянии. За это время дом удалось превратить в уютное жилье, которое сейчас привлекает внимание гостей и вызывает интерес.
По словам хозяйки, решение переехать из города в село было сознательным. Семья стремилась изменить образ жизни, создать собственное пространство и быть ближе к природе. Одной из главных целей было также научить детей труду и ответственности. Об этом женщина Елена рассказала в TikTok.
"Мы уже два года живем в старом доме. Сделали из него относительно приятную избушку для проживания. Хотелось изменить нашу жизнь и начать все по-другому", — рассказывает женщина.
Кроме ремонта дома, семья постепенно обустроила быт и завела собственное хозяйство.
Реакции людей
Аутентичный вид дома, совмещенный с простыми, но продуманными интерьерными решениями, вызвал восхищение у пользователей соцсети:
- "Очень хорошо сделали";
- "Хорошо, вы молодцы";
- "Круто сделали";
- "Молодцы, тоже так мечтаю".
