Женщина купила "старинную хату" в селе: теперь туда можно водить экскурсии (видео)

Женщина вместе с семьей уже два года живет в старом сельском доме, который когда-то приобрела в запущенном состоянии. За это время дом удалось превратить в уютное жилье, которое сейчас привлекает внимание гостей и вызывает интерес.

По словам хозяйки, решение переехать из города в село было сознательным. Семья стремилась изменить образ жизни, создать собственное пространство и быть ближе к природе. Одной из главных целей было также научить детей труду и ответственности. Об этом женщина Елена рассказала в TikTok.

Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok

"Мы уже два года живем в старом доме. Сделали из него относительно приятную избушку для проживания. Хотелось изменить нашу жизнь и начать все по-другому", — рассказывает женщина.

Кроме ремонта дома, семья постепенно обустроила быт и завела собственное хозяйство.

Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok

Реакции людей

Аутентичный вид дома, совмещенный с простыми, но продуманными интерьерными решениями, вызвал восхищение у пользователей соцсети:

"Очень хорошо сделали";

"Хорошо, вы молодцы";

"Круто сделали";

"Молодцы, тоже так мечтаю".

