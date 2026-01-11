Жінка купила "старезну хату" в селі: тепер туди можна водити екскурсії (відео)

Жінка разом із родиною вже два роки живе у старій сільській хаті, яку колись придбала у занедбаному стані. За цей час будинок вдалося перетворити на затишне житло, яке нині привертає увагу гостей і викликає інтерес.

За словами господині, рішення переїхати з міста до села було свідомим. Родина прагнула змінити спосіб життя, створити власний простір і бути ближчими до природи. Однією з головних цілей було також навчити дітей праці та відповідальності. Про це жінка Олена розповіла в TikTok.

"Ми вже два роки живемо в старезній хаті. Зробили з неї відносно приємну хатинку для проживання. Хотілося змінити наше життя і почати все по-іншому", — розповідає жінка.

Окрім ремонту будинку, родина поступово облаштувала побут і завела власне господарство.

Реакції людей

Автентичний вигляд хати, поєднаний із простими, але продуманими інтер’єрними рішеннями, викликало захоплення у користувачів соцмережі:

"Дуже гарно зробили";

"Гарно, ви молодці";

"Круто зробили";

"Молодці, теж так мрію".

